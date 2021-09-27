Сетевое издание|18+|Понедельник|27 сен 2021|11:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |

Общество

Стало известно, какие страны выбрали пензенцы для отдыха в 2020 году

Печать

В 2020 году жители Пензенской области посетили 37 стран мира. Это на 26 меньше, чем в 2019-м (63).

Данные, приуроченные к Всемирному дню туризма, в понедельник, 27 сентября, обнародовал Пензастат.

В минувшем году в регионе работало 88 фирм, которые занимались туристическим бизнесом. Предприниматели столкнулись с трудностями и падением спроса, поскольку действовали ограничения на поездки из-за коронавируса.

Большинство жителей Сурского края предпочли отдохнуть в пределах России. Им продали 9 800 турпакетов на сумму 293 млн 500 тысяч рублей. Отпуск в РФ решили устроить себе 16 800 пензенцев, что на 32% меньше, чем в 2019-м. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край и Республика Крым.

За рубеж на отдых поехали 4 000 человек, на 81,1% меньше, чем в 2019 году. Всего фирмы продали 1 700 турпакетов на 162 млн рублей. 99,7% пензенцев предпочли страны, не входящие в состав СНГ, 0,3% - страны СНГ.

«Самыми посещаемыми пензенскими туристами странами в 2020 году оказались Турция, Абхазия, Таиланд, ОАЭ, Куба, Танзания, Мальдивы и Доминиканская Республика», - рассказали в Пензастате.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Ищу пapня который будет меня тpаxaть) Паpни скоpострелы мимо) Я хочу yдовлетвоpять все свои потpебнoсти и чтобы паpень лизaл все мои дыpoчки и дaвал в poтик. Нaписать в пpиват:---- http://me.sv/id373472

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте