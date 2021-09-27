Стало известно, какие страны выбрали пензенцы для отдыха в 2020 году

27.09.2021 | 10:44

В 2020 году жители Пензенской области посетили 37 стран мира. Это на 26 меньше, чем в 2019-м (63).

Данные, приуроченные к Всемирному дню туризма, в понедельник, 27 сентября, обнародовал Пензастат.

В минувшем году в регионе работало 88 фирм, которые занимались туристическим бизнесом. Предприниматели столкнулись с трудностями и падением спроса, поскольку действовали ограничения на поездки из-за коронавируса.

Большинство жителей Сурского края предпочли отдохнуть в пределах России. Им продали 9 800 турпакетов на сумму 293 млн 500 тысяч рублей. Отпуск в РФ решили устроить себе 16 800 пензенцев, что на 32% меньше, чем в 2019-м. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край и Республика Крым.

За рубеж на отдых поехали 4 000 человек, на 81,1% меньше, чем в 2019 году. Всего фирмы продали 1 700 турпакетов на 162 млн рублей. 99,7% пензенцев предпочли страны, не входящие в состав СНГ, 0,3% - страны СНГ.

«Самыми посещаемыми пензенскими туристами странами в 2020 году оказались Турция, Абхазия, Таиланд, ОАЭ, Куба, Танзания, Мальдивы и Доминиканская Республика», - рассказали в Пензастате.