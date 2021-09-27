Регион может выйти на новый уровень в сфере студенческого туризма

27.09.2021 | 20:36

Больше возможностей для студентов. Министерство культуры и туризма области и пензенские высшие учебные заведения подписали соглашение. Укрепление межвузовских связей, экспедиции по регионам, знакомство с наследием - вот цель дальнейшего сотрудничества.

«Радостное событие, к которому мы готовились на протяжении практически полугода, создавали ТИЦ в вузах», - отметил врио зам. министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.

Необычное предложение выдвинул один из туристско-информационных центров - авторская образовательная настольная игра «Экспедиция по Пензенской области». В процессе можно познакомиться с культурным наследием, богатым природным ресурсом и углубиться в историю, но в развлекательной форме.

«Если мы утратим эти объекты, то туризм будет неактуален, поэтому необходимо привлекать внимание к этим объектам, реставрировать их, своевременно восстанавливать», - подчеркнула студентка Антонина Цапина.

Предполагается, что подписанные соглашения позволят Пензенской области выйти на новый уровень в сфере студенческого туризма.