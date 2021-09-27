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Общество

Пензенцам напомнили о наказании за подделку сертификатов о вакцинации

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Жителям Пензенской области напомнили об уголовной ответственности за махинации с сертификатом о вакцинации от коронавируса.

Наказать могут как должностных лиц, которые подделывают документы, так и обычных граждан, покупающих и использующих подделки. При этом в последнем случае есть риск стать жертвой мошенников - заплатить за сертификат и не получить его.

За подделку бумаги и ее сбыт можно лишиться свободы на срок до двух лет, за покупку и хранение - до одного года.

«Если обладатель поддельной справки окажется источником инфекции, его ждет наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий. Это может быть крупный штраф или исправительные работы. А в случае летального исхода нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в регионе оценивается как напряженная, в Пензе заполнены реанимации трех больниц, среди пациентов растет число тяжелых случаев и летальных исходов.

Неблагоприятный прогноз сохранится в течение еще полутора-двух месяцев, тем более что в связи с сезонностью активизировались другие инфекции, такие как грипп к примеру.

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Гость||

Не успокоятся, пока всех не пересажают

Гость||

Уже не знают куда впихнуть свой спутник

Гость||

Покупать сертификаты - значит принимать навязанные правила игры. Необходимо отстаивать свои права

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Если обладатель поддельной справки окажется источником инфекции, его ждет наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий. Это может быть крупный штраф или исправительные работы. А в случае летального исхода нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
А какие меры будут применятся к привитым как носителям и распространителям вируса. То что они являются носителями и распространителями ни кто не отрицает . Например об этом высказался Медведев Д.И. , есть видео / цитата:"Тема, связанная с вакцинацией, должна быть актуальна и одномоментна во всём мире, - сказал Дмитрий Медведев. - Как только будет представлен препарат или группа препаратов, которые будут действенными... Иначе распространить болезнь будет просто невозможно", - сказал Медведев. / или Великобритания на своем оф.сайте министерства здравоохранения дала статистику и это признала . Привлекайте !

Гость||

хахахахахахаххахаахха, прям напугали, механизм ловли для простых гражан сначала реальный придумайте, потом пугайте этой чухней

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Если обладатель поддельной справки окажется источником инфекции, его ждет наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий. Это может быть крупный штраф или исправительные работы. А в случае летального исхода нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы»,
Ой как мне нравятся эти разговоры, что прошедший полный курс вакцинации не может являться источником заразы.

Таки как это предсказуемо, торговля индульгенциями на современный лад, бегом в прошлое!

Гость||

Напишите уже где купить, это дешевле чем дойка на анализы и прочее, и уж лучше, чем рисковать с непонятной прививкой.

Имя: Гость
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