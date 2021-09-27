Пензенцам напомнили о наказании за подделку сертификатов о вакцинации

27.09.2021 | 13:34

Жителям Пензенской области напомнили об уголовной ответственности за махинации с сертификатом о вакцинации от коронавируса.

Наказать могут как должностных лиц, которые подделывают документы, так и обычных граждан, покупающих и использующих подделки. При этом в последнем случае есть риск стать жертвой мошенников - заплатить за сертификат и не получить его.

За подделку бумаги и ее сбыт можно лишиться свободы на срок до двух лет, за покупку и хранение - до одного года.

«Если обладатель поддельной справки окажется источником инфекции, его ждет наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий. Это может быть крупный штраф или исправительные работы. А в случае летального исхода нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в регионе оценивается как напряженная, в Пензе заполнены реанимации трех больниц, среди пациентов растет число тяжелых случаев и летальных исходов.

Неблагоприятный прогноз сохранится в течение еще полутора-двух месяцев, тем более что в связи с сезонностью активизировались другие инфекции, такие как грипп к примеру.