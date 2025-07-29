7 745 пензенских семей получили деньги за быстрое появление ребенка

29.07.2025 | 19:36

В Пензенской области 7 745 семей получили губернаторский жилищный сертификат на сумму 328 000 рублей для приобретения жилья или строительства дома.

Он доступен молодым семьям до 1 августа, уточнили в региональном минтруде.

Такая мера поддержки предоставляется при рождении (усыновлении, удочерении) первого ребенка в течение 12 месяцев после заключения брака, если на 1 члена семьи в имеющейся жилплощади приходится менее 10 кв. м.

На момент подачи заявления возраст супругов не должен превышать 28 лет, ребенка - 3 лет.

«Губернаторский жилищный сертификат получили также молодые семьи, проживающие в муниципальных образованиях, ставших участниками пилотного проекта по стимулированию рождаемости. За 2024 и 2025 годы - 7 пар из Сердобского района и 9 пар из Земетчинского района», - уточнили в министерстве.