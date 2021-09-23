Четвертая волна COVID-19: в Пензе заполнены реанимации трех больниц

23.09.2021 | 17:29

За последние несколько дней в области зафиксировали стремительный рост заражения коронавирусной инфекцией. Пациентами заполнены реанимации трех больниц Пензы.

Об этом в среду, 22 сентября, в эфире «России 24» сообщил врио зампреда правительства региона - врио министра здравоохранения Вячеслав Космачев.

По словам чиновника, система здравоохранения готовилась к всплеску заражений. Предполагалось, что его причиной станет возвращение из отпуска инфицированных граждан и массовые мероприятия, приуроченные к 1 Сентября.

«Если дальше этот рост будет продолжаться при большой нагрузке на систему здравоохранения, какие-то этапы оказания помощи будут испытывать более серьезную нагрузку», - отметил Космачев.

Он напомнил, что индийский штамм коронавируса ведет себя очень непредсказуемо и среди заболевших немало людей молодого возраста.

«Я думаю, исходя из того, что мы сейчас видим, это четвертая волна. Мы не предполагали, что рост заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе гриппом, и рост заболеваемости ковидом совпадут между собой», - пояснил Вячеслав Космачев.

Врио главы областного минздрава подчеркнул, что в регионе уже имеются случаи гриппа. Вирус и ОРВИ чаще всего поражают молодых людей.

Космачев назвал настораживающей ситуацию роста числа тяжелых случаев COVID-19 среди жителей Сурского края.

«Сейчас течение заболевания настолько молниеносное, что люди за короткий период, буквально за три-четыре дня, из легкой формы могут переходить в крайне тяжелую. У нас в настоящий момент огромные нагрузки лежат на реанимационных отделениях. То есть у нас реанимационное отделение инфекционной больницы, которое было увеличено с 20 коек до 60, полностью загружено сейчас тяжелыми больными. Реанимационные отделения областной больницы, 4-й больницы полностью загружены тяжелыми больными», - рассказал он.

Решается вопрос о расширении отделений реанимации в перечисленных медучреждениях.

Кроме того, Вячеслав Космачев отметил большое количество случаев летального исхода при коронавирусе. Особенно медиков настораживает высокий процент погибших в возрасте 60+.

«Мы констатируем факт, что если возраст 60+ и есть сопутствующие заболевания, то шансы легкого течения, среднего течения минимальны. То есть эти больные чаще всего выходят в тяжелое течение заболевания. И в реанимациях как раз борются за жизни тех пациентов, которым за 60, хотя могу сказать, что в последние несколько дней в структуре происходит смещение в сторону более молодого возраста», - указал чиновник.