COVID-19: Лидерами по новым случаям стали Пенза и Кузнецкий район

27.09.2021 | 13:45

В понедельник, 27 сентября, в региональном оперативном штабе сообщили, где выявлены новые случаи коронавируса.

За сутки в Пензенской области зарегистрировали рекордное число заразившихся - 245. В лидерах оказались Пенза - 135 новых пациентов, Кузнецкий район - 42 и Каменский - 22.

Также в суточную статистику вошли Никольский район (13 случаев), Пензенский (9), Белинский (6), ЗАТО Заречный (5), Бессоновский (4), Мокшанский (3), Земетчинский (2), Башмаковский, Городищенский, Колышлейский, Нижнеломовский (по 1) районы.

Всего с начала эпидемии в регионе подтвердили 69 852 случая COVID-19. Выздоровело 57 352 пациента, скончалось 2 641.