В КИМе от коронавируса лечатся порядка 500 пациентов

26.09.2021 | 16:30

Это она, четвертая волна. Количество пензенцев, ежедневно заражающихся коронавирусом, держится на одном уровне, к сожалению высоком.

Руководство областного центра специализированных видов медпомощи отмечает тяжелое течение заболевания у многих пациентов, особенно у пожилых. Но COVID-19 не щадит и молодежь.

«Обстановка остается напряженной, судя по тому количеству больных, которые находятся в нашем лечебном учреждении. Мы сейчас поднялись на определенный уровень: где-то 500 человек в среднем у нас лежит. И этот уровень сохраняется порядка двух недель», - рассказал главный врач областного центра спецвидов медпомощи Сергей Рыбалкин.

Ситуация осложняется и повсеместным распространением сезонных заболеваний: гриппа и ОРВИ. Они никуда не делись и по-прежнему с наступлением осени испытывают на прочность иммунитет пензенцев. Но порой за привычной всем простудой может скрываться коварный коронавирус. Он, как и его собратья, научился приспосабливаться и мутировать.

«Если человек почувствовал себя плохо, необходимо сразу обращаться за медицинской помощью, предполагая, что возможен ковид», - добавил Сергей Рыбалкин.

В области продолжается прививочная кампания. Вакцинироваться от коронавируса можно любым из зарегистрированных в России препаратов.