В КИМе от коронавируса лечатся порядка 500 пациентов

Это она, четвертая волна. Количество пензенцев, ежедневно заражающихся коронавирусом, держится на одном уровне, к сожалению высоком.
Руководство областного центра специализированных видов медпомощи отмечает тяжелое течение заболевания у многих пациентов, особенно у пожилых. Но COVID-19 не щадит и молодежь.
«Обстановка остается напряженной, судя по тому количеству больных, которые находятся в нашем лечебном учреждении. Мы сейчас поднялись на определенный уровень: где-то 500 человек в среднем у нас лежит. И этот уровень сохраняется порядка двух недель», - рассказал главный врач областного центра спецвидов медпомощи Сергей Рыбалкин.
Ситуация осложняется и повсеместным распространением сезонных заболеваний: гриппа и ОРВИ. Они никуда не делись и по-прежнему с наступлением осени испытывают на прочность иммунитет пензенцев. Но порой за привычной всем простудой может скрываться коварный коронавирус. Он, как и его собратья, научился приспосабливаться и мутировать.
«Если человек почувствовал себя плохо, необходимо сразу обращаться за медицинской помощью, предполагая, что возможен ковид», - добавил Сергей Рыбалкин.
В области продолжается прививочная кампания. Вакцинироваться от коронавируса можно любым из зарегистрированных в России препаратов.
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А люди и не знали. Спасибо г. Рыбалкину.
Только врачи не ходят на вызовы6906