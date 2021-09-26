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Общество

В КИМе от коронавируса лечатся порядка 500 пациентов

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Это она, четвертая волна. Количество пензенцев, ежедневно заражающихся коронавирусом, держится на одном уровне, к сожалению высоком.

Руководство областного центра специализированных видов медпомощи отмечает тяжелое течение заболевания у многих пациентов, особенно у пожилых. Но COVID-19 не щадит и молодежь.

«Обстановка остается напряженной, судя по тому количеству больных, которые находятся в нашем лечебном учреждении. Мы сейчас поднялись на определенный уровень: где-то 500 человек в среднем у нас лежит. И этот уровень сохраняется порядка двух недель», - рассказал главный врач областного центра спецвидов медпомощи Сергей Рыбалкин.

Ситуация осложняется и повсеместным распространением сезонных заболеваний: гриппа и ОРВИ. Они никуда не делись и по-прежнему с наступлением осени испытывают на прочность иммунитет пензенцев. Но порой за привычной всем простудой может скрываться коварный коронавирус. Он, как и его собратья, научился приспосабливаться и мутировать.

«Если человек почувствовал себя плохо, необходимо сразу обращаться за медицинской помощью, предполагая, что возможен ковид», - добавил Сергей Рыбалкин.

В области продолжается прививочная кампания. Вакцинироваться от коронавируса можно любым из зарегистрированных в России препаратов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

А люди и не знали. Спасибо г. Рыбалкину.

Только врачи не ходят на вызовы6906

Имя: Гость
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