Общество

В Пензе стартовал месячник по благоустройству

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Осенняя пора - время для уборочного инвентаря. В пятницу, 24 сентября, в городе стартовал месячник по благоустройству.

Специалисты администрации Ленинского района - вне зависимости от того, какую сферу они курируют, - вышли на уборку территории. Далеко идти не пришлось: за офисным зданием - детская площадка.

«Это муниципальная территория, поэтому на балансе жилых домов она не числится. Мы как муниципалитет убираем ее сами», - сообщила заместитель начальника отдела администрации Ленинского района г. Пензы Галина Анисимова.

Если на площадке явного беспорядка нет, то в кустах картина совсем иная. Стихийные свалки тоже ликвидируют во время зачистки территории.

«Мусор не появляется из ниоткуда, никакие инопланетяне его не заносят, это - сами же люди. Многие потом возмущаются, но мусор идет от людей. Ну донеси ты до контейнера! От этого начинается весь наш мусор и уборка, потому что весь мусор как таковой - бытовой», - отметил начальник отдела администрации Ленинского района г. Пензы Петр Родичкин.

«Хотелось бы призвать всех граждан района принять участие в этом месячнике и соблюдать правила благоустройства - соблюдение чистоты и порядка на территории города Пензы», - подытожила Галина Анисимова.

Осенняя генеральная уборка города продлится до середины октября и завершится общим субботником.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Бардак и хаос в городе везде и во всём, какой мэр. такой и город!

Гость||

Сколько стоит человеко-час пензенского чиновничества? Время потраченное ими на благоустройство оплачивать по ставке дворника

Имя: Гость
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