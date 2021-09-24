Общество

РПН ответил, нужна ли ребенку медсправка на массовом мероприятии

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В редакцию портала «ПензаИнформ» обратилась жительница Пензы, которая хотела бы посещать массовые мероприятия вместе с 8-летней дочерью. Сама женщина сделала прививку и имеет соответствующий QR-код, но сомневается, как быть с 8-летним ребенком. «Неужели всякий раз платить за ПЦР?» - задает вопрос женщина.

Ответ дали в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области. В документе за подписью заместителя руководителя ведомства Александра Крымова напоминается, что массовые мероприятия разрешено проводить при условии присутствия граждан не более 50% вместимости помещений, имеющих отдельный наружный (уличный) вход, и в сооружениях открытого типа с ограниченным количеством посадочных мест.

При этом участники должны иметь при себе один из трех документов: QR-код, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, либо ПЦР-тест с отрицательным результатом (он действителен в течение трех дней), либо справку о перенесенном в течение полугода коронавирусе.

Однако эти правила распространяются только на взрослых людей. К детям применяются «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, организации и содержанию работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

«Таким образом, при посещении мероприятий от ребенка не требуется предъявления сведений о вакцинации или перенесенном заболевании, а также справки об обследовании (при условии, что организаторами данного мероприятия не предусмотрено другое)», - говорится в ответе.

При этом в местах массового скопления людей необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию - не менее 1,5 метра.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

В церкви без справок и кодов пускают,но даже если вы умрёте от заразы,они всё равно будут в прибыли на отпевании...

Гость||

РПН,РПЦ... Путинизм во всей красе

Имя: Гость
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