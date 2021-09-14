COVID-19: пензенцам понадобится QR-код для посещения мероприятий

14.09.2021 | 12:47

Для жителей Пензенской области ввели новые правила посещения массовых мероприятий. Они начали действовать со вторника, 14 сентября. Соответствующую информацию распространил региональный оперативный штаб.

«Разрешено проводить массовые мероприятия, в том числе спортивные, при условии заполняемости не более 50% в помещениях, имеющих отдельный наружный (уличный) вход, и в сооружениях открытого типа с ограниченным количеством посадочных мест», - говорится в сообщении.

При этом участники должны иметь при себе один из трех документов: QR-код, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, либо ПЦР-тест с отрицательным результатом (он действителен в течение трех дней), либо справку о перенесенном в течение полугода коронавирусе.

Ранее проводить массовые мероприятия на открытом воздухе можно было при участии не более 50 человек, в закрытом помещении - не более 20.

Режим повышенной готовности действует до 30 сентября включительно.