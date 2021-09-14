COVID-19: пензенцам понадобится QR-код для посещения мероприятий

Для жителей Пензенской области ввели новые правила посещения массовых мероприятий. Они начали действовать со вторника, 14 сентября. Соответствующую информацию распространил региональный оперативный штаб.
«Разрешено проводить массовые мероприятия, в том числе спортивные, при условии заполняемости не более 50% в помещениях, имеющих отдельный наружный (уличный) вход, и в сооружениях открытого типа с ограниченным количеством посадочных мест», - говорится в сообщении.
При этом участники должны иметь при себе один из трех документов: QR-код, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, либо ПЦР-тест с отрицательным результатом (он действителен в течение трех дней), либо справку о перенесенном в течение полугода коронавирусе.
Ранее проводить массовые мероприятия на открытом воздухе можно было при участии не более 50 человек, в закрытом помещении - не более 20.
Режим повышенной готовности действует до 30 сентября включительно.
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а если я корононезаражемый, как мне это доказать?