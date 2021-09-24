Пензячка из «Ягодки» претендует на звание лучшего воспитателя страны

24.09.2021 | 15:45

Сотрудница филиала № 1 «Улыбка» пензенского детсада № 7 «Ягодка» Анастасия Солдаткина представит Пензенскую область на заключительном этапе XII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России».

Конкурс пройдет с 4 по 8 октября в Сочи. На региональных уровнях в профессиональном состязании приняли участие более 40 тысяч работников учреждений дошкольного образования. В Сурском крае победу одержала Анастасия Солдаткина.

На первом испытании заочного тура конкурсанты представили интернет-портфолио, на втором - видеоролик-самопрезентацию «Я - педагог».

Во время первого очного тура (5-6 октября) участников ждут конкурсы «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми». После этого будут определены 15 лауреатов.

Второй тур (7-8 октября) состоит из испытаний «Мастерская педагога» и «Ток-шоу», по итогам которых определится победитель.

«Кроме того, 7 октября в Сочи пройдет научно-практическая конференция «Развитие кадрового потенциала дошкольного образования Российской Федерации», к работе которой присоединятся участники конкурса»,- сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.