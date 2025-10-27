Среди осужденных провели конкурс православной живописи

27.10.2025 | 10:08

В Пензенской области завершился региональный этап конкурса православной живописи среди осужденных «Канон», проводившийся в рамках всероссийского смотра «Не числом, а смирением».

В первом этапе участвовал 21 заключенный, для финала жюри отобрало 6 лучших работ.

Судьями были протоиерей Антоний Шварев, начальник психологической службы Ирина Зуева и руководитель отдела воспитательной и социальной работы с осужденными Дмитрий Карасев.

Священнослужитель отметил, что такие конкурсы дают участникам возможность выразить положительные эмоции и способствуют духовному и личностному развитию.

В итоге первое место занял 39-летний Илья из колонии № 7.

«Находясь в учреждении, он увлекся религиозной живописью и освоил искусство иконописи. Его творческая работа будет представлена на следующем этапе конкурса в Москве», - рассказали в областном УФСИН РФ.