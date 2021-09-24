Пензенцев приглашают в храмы на праздничные богослужения

24.09.2021 | 13:59

Жителей Пензы пригласили на богослужения по случаю праздника Воздвижения Креста Господня.

26 сентября в Спасском кафедральном соборе состоится всенощное бдение (начало в 18:00). 27-го числа в храме святых апостолов Петра и Павла пройдет Божественная литургия (начало в 7:00).

Продолжительность обоих мероприятий - 2-2,5 часа. Их будет проводить митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«27 сентября - Всемирное Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня, двунадесятый праздник (один из 12 великих в православной Церкви)», - объяснили в информационном отделе Пензенской епархии.