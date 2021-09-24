Общество

Пензенцев приглашают в храмы на праздничные богослужения

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Жителей Пензы пригласили на богослужения по случаю праздника Воздвижения Креста Господня.

26 сентября в Спасском кафедральном соборе состоится всенощное бдение (начало в 18:00). 27-го числа в храме святых апостолов Петра и Павла пройдет Божественная литургия (начало в 7:00).

Продолжительность обоих мероприятий - 2-2,5 часа. Их будет проводить митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«27 сентября - Всемирное Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня, двунадесятый праздник (один из 12 великих в православной Церкви)», - объяснили в информационном отделе Пензенской епархии.

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Гость||

Попа опять бомбит

Гость||

А куар коды? А маски?)))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

всенощное бдение
ну вы поняли,да?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Воздвижение Честнаго
рано ещё чеснаго сажать.в октябре само то!

Гость||

почему их никто не привлекает за призывы к массовым собраниям во время режима повышенной готовности? или господин губернатор в доле с попами?

Гость||

Нет, ну это уже ни в какие ворота не лезет-вы уж определитесь там наверху-у нас или всплеск и четвертая волна, или всенародные гулянья и всенощные бдения!!! Нам как жить-то??? В театр сходить-ПЦР тесты и сертификаты о прививках подавай, в в церковь- добро пожаловать, вход свободный ???

Гость||

Гость писал(a):

А куар коды? А маски?)))
ну согласно истинному Христанкому учению, Иоан Богослов говорил, что придет такое время что без печати антихриста кода как раз штрих или куар нельзя будет ничего ни купить не продать, вот оно и приходит, только боюсь церковники прогнуться и сделают то о чем вы говорите но тогда они уже будут точно слуги Антихриста а не Христа в чем например я уже сейчас сильно сомневаюсь, сам остаюсь в Его лоне и почитаю Его как Спасителя, который выгонял в свое время бичем торговцев из Храма

Гость||

думаю нами не Мельниченко будет руководить, а попы. это уже очевидно.

Гость||

_Аааааааааааааааааа а как же ограничения???? ааааааааааааааааа

Гость||

Гость писал(а):

> почему их никто не привлекает за призывы к массовым собраниям во время

> режима повышенной готовности? или господин губернатор в доле с попами?

Он в доле.

Гость||

Гость писал(a):

почему их никто не привлекает за призывы к массовым собраниям во время режима повышенной готовности? или господин губернатор в доле с попами?
прекратите Богохульствовать, Господь Истинный наш Иисус Бог, ковидобесы нам не страшны

Гость||

))). все утро писали про ужесточения и очередную волну... или это такая замануха.. приходите, а мы вам штрафы за "безмасконошение"? :-)

Гость||

Гость писал(a):

прекратите Богохульствовать, Господь Истинный наш Иисус Бог, ковидобесы нам не страшны
"Я обращал внимание семинаристов, что эпидемия освободит много мест" - Кураев "расстрига".

Гость||

Гость писал(a):

Он в доле.
С ПФР тоже в доле?

Гость||

Гость писал(a):

Он в доле.
С ПФР тоже в доле?

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Имя: Гость
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