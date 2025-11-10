Объявлены отключения света в Пензе 11 ноября

10.11.2025 | 10:16

В областном центре во вторник, 11 ноября, в домах в центре, Арбекове, на Севере и Пензе-IV не будет света из-за плановых ремонтных работ на сетях.

С 8:30 до 16:30 без электроснабжения останутся:

- пр. Строителей, 67, 73.

С 8:30 до 12:00:

- Арбековский пер., 1, 2а, 3, 5-12, 53Б; Арбеково-5, 3-я очередь, стр. 75 (Виражная); Большая Арбековская, 30, 36,38,40, 40а, 42, 42а, 45Б, 48, 48а, 50а, 52, 52а, 54а, 54Б, з/у 30; Виражная, 30, 30а, 31, 32Б, 32в, стр. 32, 37, 39, 43, 43а, 43Б, стр. 88, з/у 33; 2-й Кордон, 1-9, 6а, з/у 2а; Переходная, 1 (з/у), 4, 4а, 5, 5а,7а, 7-16, 18, 20а; Радужная, 51, 53; Радужный пр-д, 16; Сиреневая, 5; Солнечный пер., 1, 4-17, 19, 20; ул. Хорошая, 77, 86а; Ясная, 3, 5, 6, 8-11, 15, 18, 20-32, 34-36, 39, 41, уч. 67, к/н 197, з/у 2, 4, 11.

С 9:00 до 12:00:

- Кронштадтская, 11, 13; Ульяновская, 36, 40, 42;

- Депутатская, 1/2, 3; ул. Можайского, 12; Сумская, 2, 3, 4; Сумской пр-д, 4, 6/8. Здесь же ожидается повторное отключение с 13:00 до 16:30.

С 9:00 до 16:30:

- ул. К. Маркса, 23, 25, 40; Московская, 3, 5, 1/32, 13а, 17а; ул. Кирова, 6/8, 10, 18, 27.

С 13:00 до 15:00 свет отключат на улицах Северной и Саранской. Какие именно дома отключат от сети, не уточняется.