Опубликовано расписание рейсов из Пензы в Краснодар и Минводы

Пензенский аэропорт опубликовал сведения о рейсах в Краснодар и Минеральные Воды, анонсированных в первой половине сентября.
По данным, размещенным на официальном сайте, полеты по обоим направлениям начнутся с 11 октября.
На странице аэропорта в социальной сети «ВКонтакте» уточняется расписание рейсов.
Между Пензой и Краснодаром самолеты будут курсировать по понедельникам и пятницам: вылет из Краснодара - в 15:20 (прибытие - в 17:10), обратно - в 23:35 (прибытие - в 01:30).
Отправляться в Минеральные Воды пассажиры будут в те же дни недели: вылет из Пензы - в 18:10 (прибытие - в 20:00), обратно - в 20:50 (прибытие - в 22:35).
Полеты будут выполняться авиакомпанией «Азимут» на воздушных судах SSJ-100 (в каждом - 100 посадочных мест). До конца года на каждом направлении запланировано 35 парных рейсов.
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