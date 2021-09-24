Общество

Опубликовано расписание рейсов из Пензы в Краснодар и Минводы

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Пензенский аэропорт опубликовал сведения о рейсах в Краснодар и Минеральные Воды, анонсированных в первой половине сентября.

По данным, размещенным на официальном сайте, полеты по обоим направлениям начнутся с 11 октября.

На странице аэропорта в социальной сети «ВКонтакте» уточняется расписание рейсов.

Между Пензой и Краснодаром самолеты будут курсировать по понедельникам и пятницам: вылет из Краснодара - в 15:20 (прибытие - в 17:10), обратно - в 23:35 (прибытие - в 01:30).

Отправляться в Минеральные Воды пассажиры будут в те же дни недели: вылет из Пензы - в 18:10 (прибытие - в 20:00), обратно - в 20:50 (прибытие - в 22:35).

Полеты будут выполняться авиакомпанией «Азимут» на воздушных судах SSJ-100 (в каждом - 100 посадочных мест). До конца года на каждом направлении запланировано 35 парных рейсов.

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Гость||

Сезон на юге закончился,кто теперь то полетит?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенский аэропорт
Аэропорт имени Виссариона Белинского

Гость||

цены озвучте это основное а не рейсы

Гость||

Гость писал(a):

Сезон на юге закончился,кто теперь то полетит?
Самый сезон начинается. На минеральные воды, горячие источники, зимние покатушки на горнолыжных курортах, все дела.

Гость||

стоимость рейсов че не написали?

Гость||

Гость писал(a):

стоимость рейсов че не написали?
Тебе накой?

Гость||

Из Саранска по 888р. у нас примерно так же должно быть

Гость||

В Краснодар 888р, в Мин. Воды 1050

Гость||

В симферополь ваще за спасибо отвезут

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