История

История Пензы: Самолет Су-9 стал символом микрорайона Арбеково

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Fishpot - именно так называется по натовской классификации самолет Су-9, который установлен на постаменте на проспекте Победы.

Место для него выбрано не просто так. В ближайших домах проживали сразу три Героя Советского Союза, причем по стечению обстоятельств все - бывшие летчики.

Перед очередным юбилеем Дня Победы в Великой Отечественной войне 1-му секретарю Октябрьского райкома товарищу Мысякову пришла в голову гениальная идея, как увековечить подвиг героев-пензенцев и заодно украсить Арбеково. Подключив все свои связи, он получил от Министерства обороны СССР один устаревший самолет.

«Говорят: приезжайте и забирайте самолет. Самолет - это не игрушка! В карман не положишь, на ЗИЛе не увезешь, на КамАЗе тоже. Я обратился тогда к командиру полка: «Николай Петрович, свяжись со штабом дивизии, с соответствующими службами, уточни, что нужно, чтобы самолет оттуда увезти», - вспоминал Владимир Мысяков.

Подходящий образец ему разрешили взять в Куйбышеве (ныне Самара). С самолета сняли все вооружение, вытащили секретные элементы из кабины и отдали для монтажа работникам «Пензтяжпромарматуры». В 1981 году состоялось открытие монумента.

Самолет превратился в один из главных символов микрорайона Арбеково. Его часто обозначают как место встречи («встретимся у самолета»), крылатая машина приковывает внимание всех, кто проезжает мимо. Су-9 не стал легендой, как, например, Ил-2 или реактивные МиГи, но отлично зарекомендовал себя в качестве перехватчика.

