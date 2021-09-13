Пензенцы смогут летать в Краснодар и Минеральные Воды

13.09.2021 | 08:23

Пензенская область вошла в число регионов, из которых в 2021 году будут совершаться субсидируемые авиарейсы. Согласно изменениям, внесенным в перечень Федерального агентства воздушного транспорта, жители Пензы смогут долететь до Краснодара и Минеральных Вод.

В документе, размещенном на сайте Росавиации, уточняется, что полеты будут выполняться авиакомпанией «Азимут» на воздушных судах SSJ-100 (в каждом таком самолете 100 посадочных мест). До конца года на каждом направлении запланировано 35 парных рейсов с частотой два раза в неделю.

«Полеты на ВС, произведенных на территории РФ после 1.01.2009 г. Софинансирование Пензенской областью в размере 61%», - уточняется в примечании.

На сайте перевозчика данных о новых рейсах пока нет. Не обновлено и расписание на сайте Пензенского аэропорта. Таким образом, точный график полетов, время в пути и стоимость билетов пока неизвестны.