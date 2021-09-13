Сетевое издание|18+|Понедельник|13 сен 2021|09:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |

Общество

Пензенцы смогут летать в Краснодар и Минеральные Воды

Печать

Пензенская область вошла в число регионов, из которых в 2021 году будут совершаться субсидируемые авиарейсы. Согласно изменениям, внесенным в перечень Федерального агентства воздушного транспорта, жители Пензы смогут долететь до Краснодара и Минеральных Вод.

В документе, размещенном на сайте Росавиации, уточняется, что полеты будут выполняться авиакомпанией «Азимут» на воздушных судах SSJ-100 (в каждом таком самолете 100 посадочных мест). До конца года на каждом направлении запланировано 35 парных рейсов с частотой два раза в неделю.

«Полеты на ВС, произведенных на территории РФ после 1.01.2009 г. Софинансирование Пензенской областью в размере 61%», - уточняется в примечании.

На сайте перевозчика данных о новых рейсах пока нет. Не обновлено и расписание на сайте Пензенского аэропорта. Таким образом, точный график полетов, время в пути и стоимость билетов пока неизвестны.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Не обновлено и расписание на сайте Пензенского аэропорта.
Аэропорт неистового Виссариона Белинского и не чешется.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На сайте перевозчика данных о новых рейсах пока нет.
Есть, просто сайт у них пока кривой и косой. (Авиакомпания "Азимут" - новый Ростовский междун.аэропорт "Платов")

Первый рейс 3 ноября ищите.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте