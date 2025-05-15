В Пензе пройдут соревнования по мотокроссу на кубок главы города

15.05.2025 | 11:32

В областном центре в субботу, 17 мая, на стадионе «Сура» пройдут XXXI открытые городские соревнования по мотокроссу (6+) на кубок главы Пензы.

За звание самого быстрого гонщика поборются около 100 спортсменов от 5 лет и старше из Самары, Тамбова, Саратова, Ульяновска, Москвы и Пензы, сообщили в городской администрации.

Призеров будут определять в 6 классах мотоциклов с объемом двигателя 50, 65 и 85 куб. см, также гонщики могут одержать победу в номинациях «Любители», «Питбайк» и Open.

Лучшим станет спортсмен, первый пересекший линию финиша в отведенное время.

Старт заездов в 11:00. Понаблюдать за состязаниями смогут все желающие, вход на стадион свободный.

«Для зрителей предусмотрена развлекательная программа, буфетная зона и стоянка для машин на парковке Центрального рынка и за ТЦ iMall», - добавили в мэрии.