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Спорт

В Пензе капитально отремонтируют регбийное поле

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В Пензе капитально отремонтируют регбийное поле с естественным покрытием на стадионе «Первомайский» (Калинина, 119).

Конкурс по определению подрядчика, который займется работами, стартовал на портале госзакупок в четверг, 20 марта. Начальная (максимальная) стоимость договора - 37 805 806 рублей, заказчиком выступает областное управление спортивными сооружениями.

Техзадание предполагает срезку верхнего слоя нынешнего газона, замену старых систем обогрева и полива поля; обустройство дренажа, ливневой канализации и многослойного покрытия с натуральным газоном площадью 7 975 кв. м.

Также предусмотрены установка насосной станции повышения давления и присоединение ее к действующим сетям, монтаж ворот, флажков и распылителей, нанесение разметки, уточняется на портале.

Работы должны быть выполнены в течение 5 месяцев с даты заключения договора.

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