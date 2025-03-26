Школе по регби «Локомотив» нельзя заниматься в одноименном ФОКе

26.03.2025 | 21:31

Воспитанники спортивной школы «Локомотив», занимающиеся регби, не имеют доступа в одноименный ФОК на улице Стрельбищенской, открытый в июне 2024-го.

Проблему пензенцы затронули на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте». «Все стадионы заняты футболистами. На «Первомайском» для регбистов выделено 1,5 часа 2 раза в неделю. Половина маленького поля. Это только для одной команды, а в СШ команд много», - написала горожанка Татьяна Г.

С ней согласилась пензячка Мария Т.

«Очень ждали открытия стадиона под названием «Локомотив», так как сын занимается в СШ по регби с одноименным названием, но после сдачи объекта нас постигло огромное разочарование, так как регбисты совсем не имеют возможности там заниматься, это неправильно! Прошу ответить на вопрос сына и его друзей: почему они, играя в форме с эмблемой клуба «Локомотив», ни разу не тренировались на данном поле?» - поинтересовалась женщина.

«Печально, что все приоритеты на тренировки на стадионах - только футболистам!!! Почему по этим программам нельзя обеспечить полем регбистов?» - спросила горожанка Елена Ж.

Отвечая на обращения женщин, представитель регионального минспорта отметил, что, помимо стадиона «Первомайский», юные регбисты тренируются на стадионе «Запрудный», в ДС «Рубин» и на базах общеобразовательных учреждений.

Стадион «Первомайский» сейчас обновляют. Работы по модернизации поля с натуральным покрытием хотят завершить в IV-м квартале 2025 года, добавил представитель минспорта.

На жалобы пензячек отреагировали и в комитете по спорту и молодежной политике города.

«В настоящее время прорабатывается вопрос о предоставлении времени в физкультурно-оздоровительном комплексе «Локомотив» для проведения учебно-тренировочных занятий для воспитанников спортивной школы по регби», - сообщил представитель комитета.