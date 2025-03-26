Сетевое издание|18+|Среда|26 мар 2025|21:38
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
 

Спорт

Школе по регби «Локомотив» нельзя заниматься в одноименном ФОКе

Печать
Telegram

Воспитанники спортивной школы «Локомотив», занимающиеся регби, не имеют доступа в одноименный ФОК на улице Стрельбищенской, открытый в июне 2024-го.

Проблему пензенцы затронули на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте». «Все стадионы заняты футболистами. На «Первомайском» для регбистов выделено 1,5 часа 2 раза в неделю. Половина маленького поля. Это только для одной команды, а в СШ команд много», - написала горожанка Татьяна Г.

С ней согласилась пензячка Мария Т.

«Очень ждали открытия стадиона под названием «Локомотив», так как сын занимается в СШ по регби с одноименным названием, но после сдачи объекта нас постигло огромное разочарование, так как регбисты совсем не имеют возможности там заниматься, это неправильно! Прошу ответить на вопрос сына и его друзей: почему они, играя в форме с эмблемой клуба «Локомотив», ни разу не тренировались на данном поле?» - поинтересовалась женщина.

«Печально, что все приоритеты на тренировки на стадионах - только футболистам!!! Почему по этим программам нельзя обеспечить полем регбистов?» - спросила горожанка Елена Ж.

Отвечая на обращения женщин, представитель регионального минспорта отметил, что, помимо стадиона «Первомайский», юные регбисты тренируются на стадионе «Запрудный», в ДС «Рубин» и на базах общеобразовательных учреждений.

Стадион «Первомайский» сейчас обновляют. Работы по модернизации поля с натуральным покрытием хотят завершить в IV-м квартале 2025 года, добавил представитель минспорта.

На жалобы пензячек отреагировали и в комитете по спорту и молодежной политике города.

«В настоящее время прорабатывается вопрос о предоставлении времени в физкультурно-оздоровительном комплексе «Локомотив» для проведения учебно-тренировочных занятий для воспитанников спортивной школы по регби», - сообщил представитель комитета.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте