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Глас народа

Состояние забора стадиона «Труд» вызывает опасения

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Житель Пензы призывает обратить внимание на состояние забора стадиона «Труд» со стороны улицы Карла Маркса. Мужчина поделился снимками ограждения, сделанными в среду, 26 марта.

Состояние забора стадиона «Труд» вызывает опасения

«Велика вероятность, что забор скоро обрушится на тротуар, что приведет к несчастному случаю. Подобный забор, находящийся перед корпусом 10 ПГУ, недавно обрушился на тротуар улицы Лермонтова», - предупредил пензенец.

Фотографии были размещены в телеграм-канале PenzaInform. «В таком состоянии 70% города. И с каждым годом все хуже и хуже», «Ждут, пока кто-нибудь купит стадион и построит там ЖК. Вот элитка точно будет», - отреагировали горожане в комментариях.

В январе 2024 года на заседании регионального правительства обсуждали, как использовать площадку давно не работающего стадиона «Труд». Тогда губернатор поручил рассмотреть возможность создания там крытого спортивного манежа.

В том же 2024-м пензенцы обратили внимание, что стадион используется как посадочная площадка для вертолета санавиации.

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