В области выросло число пациентов с клещевым боррелиозом

23.09.2021 | 13:39

За минувшую неделю в Пензенской области увеличилось количество жителей, обратившихся к медикам с укусами клещей. Данные на четверг, 23 сентября, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

Так, за неделю клещи атаковали 259 человек, среди которых 51 ребенок в возрасте до 14 лет. На предыдущей неделе от укусов опасных кровососов пострадало 155 жителей области, в том числе 33 несовершеннолетних.

На возбудителей клещевого боррелиоза специалисты исследовали 136 членистоногих, снятых с людей. В 26 случаях (16,1%) результаты были положительными.

Всего с начала сезона активности клещей (5 апреля) клещи атаковали 2 885 жителей области, в том числе 721 ребенка. Всем обратившимся была оказана стандартная медицинская помощь. В лаборатории проверили 1 965 кровососов, в 317 обнаружили возбудителей боррелиоза.

«За январь - август 2021 года диагностирован 21 случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у жителей Пензенского района (1) и Пензы (20)», - добавили в ведомстве.