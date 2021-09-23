Сетевое издание|18+|Четверг|23 сен 2021|14:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |

Общество

В области выросло число пациентов с клещевым боррелиозом

Печать

За минувшую неделю в Пензенской области увеличилось количество жителей, обратившихся к медикам с укусами клещей. Данные на четверг, 23 сентября, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

Так, за неделю клещи атаковали 259 человек, среди которых 51 ребенок в возрасте до 14 лет. На предыдущей неделе от укусов опасных кровососов пострадало 155 жителей области, в том числе 33 несовершеннолетних.

На возбудителей клещевого боррелиоза специалисты исследовали 136 членистоногих, снятых с людей. В 26 случаях (16,1%) результаты были положительными.

Всего с начала сезона активности клещей (5 апреля) клещи атаковали 2 885 жителей области, в том числе 721 ребенка. Всем обратившимся была оказана стандартная медицинская помощь. В лаборатории проверили 1 965 кровососов, в 317 обнаружили возбудителей боррелиоза.

«За январь - август 2021 года диагностирован 21 случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у жителей Пензенского района (1) и Пензы (20)», - добавили в ведомстве.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте