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Общество

Пензенец заплатит 5 000 рублей за негативный отзыв в соцсети

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Крупную сумму придется заплатить 34-летнему жителю Пензы за опубликование комментария в социальной сети. В словах горожанина эксперты нашли негативную оценку группы лиц по признакам происхождения.

Кроме того, мужчина в своем высказывании обосновал необходимость враждебных действий по отношению к ним, сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Комментарий пензенец разместил 9 августа под постом о драке, произошедшей в областном центре между представителями одной из этнических групп. Его могли видеть все пользователи сети.

Прокурор Ленинского района возбудил дело об административном правонарушении. Суд признал горожанина виновным в возбуждении ненависти либо вражды, унижении достоинства человека либо группы лиц и оштрафовал на 5 000 рублей.

Ранее за жесткие комментарии под постом о драке наказали еще двух жителей Пензы. Им назначили штраф в 10 000 рублей.

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Гость||

нет свободы мысли, это плохо

Гость||

Надо было не языком чесать, а делать то что собирался и при чем втихаря.

Гость||

До свиданья детский сад

Гость||

СПАСИБО ТЕБЕ,ВОВА

Гость||

Мне интересно как реагируют власти других стран за оскорбление руссиян ?

Гость||

Вот очередное доказательство, что россия не для русских. "Нам дают понять, что мы пыль и ботва, А тем, кто не догнал, тем 282 !"

Гость||

282 статью написали именно для того что бы Русов унижать

а вот кто её написал тот сидит сейчас

Имя: Гость
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