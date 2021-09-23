Пензенец заплатит 5 000 рублей за негативный отзыв в соцсети

23.09.2021 | 10:31

Крупную сумму придется заплатить 34-летнему жителю Пензы за опубликование комментария в социальной сети. В словах горожанина эксперты нашли негативную оценку группы лиц по признакам происхождения.

Кроме того, мужчина в своем высказывании обосновал необходимость враждебных действий по отношению к ним, сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Комментарий пензенец разместил 9 августа под постом о драке, произошедшей в областном центре между представителями одной из этнических групп. Его могли видеть все пользователи сети.

Прокурор Ленинского района возбудил дело об административном правонарушении. Суд признал горожанина виновным в возбуждении ненависти либо вражды, унижении достоинства человека либо группы лиц и оштрафовал на 5 000 рублей.

Ранее за жесткие комментарии под постом о драке наказали еще двух жителей Пензы. Им назначили штраф в 10 000 рублей.