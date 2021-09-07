Жесткое высказывание в соцсети обойдется пензячке в 10 000 руб.

07.09.2021 | 11:34

Сотрудники прокуратуры Пензенской области продолжают выявлять нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности. Жесткие высказывания жителей региона в социальных сетях становятся причинами крупных штрафов.

Так, согласно постановлению суда Железнодорожного района Пензы, 34-летняя жительница областного центра должна будет заплатить 10 000 рублей. Сотрудники надзорного органа обнаружили, что в августе женщина разместила в соцсети комментарий с негативной оценкой лиц определенной национальности.

«В опубликованном ею тексте содержались высказывания побудительного характера, призывающие к враждебным действиям одной группы лиц по отношению к другой группе лиц, объединенной по признакам происхождения», - объяснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Комментарий пензячка разместила под постом о драке, произошедшей в Пензе между представителями одной из этнических групп. Его могли видеть все пользователи сети.

Ранее за аналогичное нарушение закона на 10 000 рублей оштрафовали 34-летнего жителя Ленинского района Пензы. В его высказывании под постом, посвященным тому же событию, прокуратура выявила «возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признакам происхождения».