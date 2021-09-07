Общество

Жесткое высказывание в соцсети обойдется пензячке в 10 000 руб.

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Сотрудники прокуратуры Пензенской области продолжают выявлять нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности. Жесткие высказывания жителей региона в социальных сетях становятся причинами крупных штрафов.

Так, согласно постановлению суда Железнодорожного района Пензы, 34-летняя жительница областного центра должна будет заплатить 10 000 рублей. Сотрудники надзорного органа обнаружили, что в августе женщина разместила в соцсети комментарий с негативной оценкой лиц определенной национальности.

«В опубликованном ею тексте содержались высказывания побудительного характера, призывающие к враждебным действиям одной группы лиц по отношению к другой группе лиц, объединенной по признакам происхождения», - объяснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Комментарий пензячка разместила под постом о драке, произошедшей в Пензе между представителями одной из этнических групп. Его могли видеть все пользователи сети.

Ранее за аналогичное нарушение закона на 10 000 рублей оштрафовали 34-летнего жителя Ленинского района Пензы. В его высказывании под постом, посвященным тому же событию, прокуратура выявила «возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признакам происхождения».

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Гость||

Подозреваю, что все осужденные за экстремизм принадлежат к государствообразующему народу. Вот как прокуратура работает против государства.

Гость||

Новость - просто эталон подробности.

Некая женщина в какой-то соцсети, сказала что-то против кого-то. За это её оштрафовали. Может, лучше вообще такую новость не публиковать?

Гость||

Гость писал(a):

Может, лучше вообще такую новость не публиковать?
Может, лучше базар фильтровать?

Гость||

А может тебе перестать быть дурачком?

Гость||

Гость писал(a):

Подозреваю, что все осужденные за экстремизм принадлежат к государствообразующему народу. Вот как прокуратура работает против государства.
онологично.

Гость||

Гость писал(a):

Подозреваю, что все осужденные за экстремизм
Вы дурачок?

Гость||

Победить Сергея Зверева, кандидата в ГД от «Зелёных», в Бурятии придумали национализмом.

“Русский расизм”, “колонизация бурятов”, “горящие юрты” – по темнику иноагентов исполняет местный блогер Балтатарова на языке колонизаторов и убаюкивает русских, живущих в Бурятии:

“Никто вас отсюда не выгонит. Но ставить памятники завоевателям 17-го века мы не дадим. По крайней мере мы будем очень сильно этому сопротивляться. Вот и весь водораздел. Не будет никакой кровавой резни от того, что мы начнем эти вопросы обсуждать”

Нажигает блогер или журналист Евгения Балтатарова, в полной уверенности в своей безнаказанности, о чём сообщила Илье Азару:

«Кстати, думаю, правоохранительным органам будет сложно подвести меня под 282-ю, потому что я представитель бурятской национальности. Если бы, допустим, русский человек здесь говорил про зеркальный расизм, то его скорее бы осудили.»

Гость||

Соратника экс-схиигумена Сергия Всеволода Могучева отправили в СИЗО по делу о возбуждении ненависти или вражды (ч.2 ст. 282 УК)

Как ранее писал «Коммерсант», поводом для преследования мог стать видеоролик с речью Сергия, в котором он, как считают следователи, «использовал антисемитские выражения». Напомним, Могучев помогал Сергию записывать и публиковать видео.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

34-летняя жительница
penzainform.ru писал(a):
34-летнего жителя
А чо им всем по 34-то? Это не двойняшки, случаем?

Гость||

Гость писал(a):

Вот как прокуратура работает против государства.
это даже работой не назвать. тупо сидят вконтактике и получают за это хорошие деньги.

Гость||

И откуда они только телефоны берут?

Гость||

Вообще, про масштабы Холокоста есть разные мнения, но ничто в истории не сравнится с геноцидом русского, да и в целом славянских народов в 20-м веке.

Почему отстаивание этой темы, в том числе на внешнем контуре, не особенно популярно во властных кругах - этот вопрос был всегда интересен и приводил к печальным выводам.

Казалось бы, тема настолько бесспорна, что даже не требует доказательств. Так почему бы не протолкнуть её, как тот же Холокост, сначала внутри страны, а затем и вовне, через имеющиеся дипломатические, межправительственные и общественные каналы и инструменты?

Начинать активнее двигать "русский вопрос", уверен, нужно именно с этого.

А не использовать этот фактор вообще, как сейчас, мало того, что расточительно с точки зрения принесенных жертв, так ещё и не позволяет действовать нашей "мягкой силе", давно засидевшейся в глухой обороне, наступательно.

Гость||

Стыдно быть русским. Стыдно быть имперским народом. Сказать " я русский" это все равно что назвать себя фашистом. Вот весь этот идеологический гумус и стал почвой, на которой вырос тезис о том, что шутить можно и нужно только про русских.

Но если мы посмотрим шире, то увидим, что, скажем, в современной российской кино комедии, фактически сохраняется тот же тренд. Как там в большинстве случаев выглядит обычный русский мужик? Разухабистый деградант, обаятельный алкаш, трогательный недотёпа. А представим себе комедию про, ну скажем, татар. Про бурят? Про аварцев и даргинцев? А почему так?

А потому что эту идеологему прописывали в мозгах лет сорок. "Вот есть национальные особенности у народов России, вот есть своя специфика. Надо её уважать. А русские? А что русские? Ну это же не народ, это просто такое название людей, которые тут тоже живут. Какие ещё русские традиции? Нет таких".

Гость||

И тут вдруг выяснилось, что у русских есть свое мнение, достоинство, характер, и вообще они, оказывается, люди. Вот ужас-то.

Гость||

Закрывайте просто возможность комментировать к материалам, которые изначально могут привести "нежелательным" последствиям. Народ обозлённый, дикий, но симпатишный))))

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