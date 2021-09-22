В ЖК «Парк Рояль» комфорт жильцов продуман до мелочей

22.09.2021 | 17:38

Холдинг «Термодом» строит в Арбекове жилой комплекс, в котором комфорт будущих жителей продуман до мелочей. Это ЖК «Парк Рояль».

Взять, например, фитнес-зал на первом этаже дома. Наверняка у будущих жильцов уже есть проверенное место, куда они привыкли ходить, и, кажется, не задумываются о его смене.

Но если представить, что можно проснуться, натянуть спортивную форму, за секунды добраться до первого этажа и сразу приступить к тренировке, не теряя времени в пробках, то все предстает в ином свете.

В дождь или снегопад больше не придется мучительно размышлять, ехать или не ехать на тренировку. В ЖК «Парк Рояль» на улицу выходить не придется, так что непогода не помешает продуктивно позаниматься.

Кроме того, в фитнес-зале «Парк Рояль» не будет посторонних людей. Он предназначен только для жителей ЖК.

Узнать больше можно по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный) или на сайте termodom-pnz.ru.

Застройщик ЖК «Парк Рояль» - ООО СЗ «Парк Рояль». С проектной декларацией можно ознакомиться наш.дом.рф.