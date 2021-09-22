Общество

В ЖК «Парк Рояль» комфорт жильцов продуман до мелочей

Печать

Холдинг «Термодом» строит в Арбекове жилой комплекс, в котором комфорт будущих жителей продуман до мелочей. Это ЖК «Парк Рояль».

Взять, например, фитнес-зал на первом этаже дома. Наверняка у будущих жильцов уже есть проверенное место, куда они привыкли ходить, и, кажется, не задумываются о его смене.

Но если представить, что можно проснуться, натянуть спортивную форму, за секунды добраться до первого этажа и сразу приступить к тренировке, не теряя времени в пробках, то все предстает в ином свете.

В дождь или снегопад больше не придется мучительно размышлять, ехать или не ехать на тренировку. В ЖК «Парк Рояль» на улицу выходить не придется, так что непогода не помешает продуктивно позаниматься.

Кроме того, в фитнес-зале «Парк Рояль» не будет посторонних людей. Он предназначен только для жителей ЖК.

Узнать больше можно по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный) или на сайте termodom-pnz.ru.

Застройщик ЖК «Парк Рояль» - ООО СЗ «Парк Рояль». С проектной декларацией можно ознакомиться наш.дом.рф.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте