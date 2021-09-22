Общество

В Спасском соборе открыли форум «Золотое кольцо Сурского края»

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Через год пензенцы смогут осознать, насколько Спасский кафедральный собор больше, чем кажется с первого взгляда. Многое пока еще скрыто.

«Весь внешний объем воплощен и в нижнем этаже, и этот нижний этаж должен стать большим культурно-просветительским центром», - пояснил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Он будет называться «Спас». Новость стала известна общественности на форуме «Золотое кольцо Сурского края». Это крупный культурно-просветительский проект, который реализует епархия совместно с целым рядом партнеров. Открытие форума прошло в Спасском кафедральном соборе.

«Надеюсь, что это только начало большого пути сотрудничества Пензенской епархии и правительства Пензенской области», - сообщил врио первого заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Форум - проект необычный, трудиться в его рамках будут целый год, причем сразу по нескольким направлениям. Это конкурс поисковых работ учащихся на тему «Церковь в истории Пензенского края», школа православных экскурсоводов, волонтерская помощь, туризм и другое.

Сотрудничать станут тысячи людей: студенты, школьники, волонтеры, священнослужители и чиновники. Все вместе будут преследовать определенные цели.

«Как воссоздание тех исторических храмов, которые существуют на территории Пензенской губернии, так и создание единого туристического паломнического маршрута, который будет объединять не только светские объекты, но и наши церковные, в том числе и те, которые будут в будущем воссозданы», - рассказала начальник юридического отдела Пензенской епархии Кира Аристова.

Один из ключевых моментов открытия форума - передача будущему духовно-просветительскому центру от правительства области макетов храмов. Все эти церкви находятся на территории региона и станут основой туристического маршрута «Золотое кольцо Сурского края».

«Мы надеемся, что это привлечет особенно внимание наших туристов-паломников и, конечно, привлечет внимание туристов из других регионов, может быть, из-за рубежа», - подчеркнула врио министра культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Итоги мероприятия подведут осенью 2022 года. Логическим завершением должна стать установка памятника первому гражданскому губернатору Филиппу Вигелю в селе Калинино.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

ЗАЧЕМ НА СВЕТСКОМ САЙТЕ,В СВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ РЕКЛАМА РЕЛИГИИ.?

Гость||

А что там с планетерием?

Бога нет, храмиков навалом.

Космос есть, планетария нет.

Гость||

Уважаемый редактор!!!

Может лучше про реактор,

Про любимый лунный трактор...

Гость||

Вчера прикольно:

Одна новость из церкви...

Другая от колдунов астрологов...

Гость||

На последнем фото какая-то удручающая картина для "Золотого кольца" в непонятном сурском крае.

Гость||

Попа опять в дурь понесло.кольцо у него тут золотое.....

Гость||

Гость писал(a):

"Золотого кольца"
Кольцо крутится, лаве мутится. В историческом центре сурского края итак плюнуть негде - одни храмы, обнесённые заборами. А ведь под новые прожекты нужны новые участки, не так ли?

Имя: Гость
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