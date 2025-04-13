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Общество

Стало известно время освящения пасхальных куличей и яиц

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Спасский кафедральный собор в Пензе опубликовал расписание богослужений в Страстную неделю. В субботу, 19 апреля, освятят пасхальные яства.

С 14-го по 17-е число пензенцы смогут посетить утренние (с 7:45) и вечерние (с 16:45) богослужения.

18 апреля в 8:00 пройдут «Царские часы», в 14:00 пензенцев приглашают на вечерню с выносом Плащаницы, а в 16:45 - на утреню с чином Погребения Святой Плащаницы.

В субботу богослужение начнется в 7:45. Куличи и яйца будут освящать с 11:00 до 18:00.

В воскресенье, 20-го числа, в 0:00 начнут Пасхальную заутреню. Божественная литургия состоится в 8:00, а Великая вечеря - в 16:00.

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