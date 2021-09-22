Пензенцы не изменили своим привычкам в день отказа от авто

22.09.2021 | 18:12

В современном мире машина - средство передвижения комфортное, но, как известно, загрязняющее окружающую среду. Чтобы спасти планету, был учрежден Международный день отказа от автомобиля. Он отмечается 22 сентября.

Но пензенцы в праздник своим привычкам не изменили. На улицах, особенно в утренние и вечерние часы, - вереница машин. Нашлись, конечно, и те, кто воспользовался общественным транспортом, но таких с каждым годом становится меньше. Регион занимает 7-е место в Приволжском Федеральном округе в рейтинге автомобилизации населения: на 1 000 человек приходится около 326 машин.

«Пешком бы ходил, если бы была такая возможность, если не на большие расстояния», - отметил горожанин.

«Я с общественного транспорта пересела на автомобиль. Удобство для меня в том, что я сама себе хозяйка, могу где угодно остановиться, ни к чему не привязана, на любое расстояние поеду», - рассказала женщина.

В мае 2021 года стало известно, что Пенза занимает 74-е место из 76 по работе городских транспортных систем: из 100 баллов областной центр набрал 46. Но привычным автобусам и маршруткам есть неплохая замена - велосипеды и электросамокаты. И природе не вредят, и здоровье улучшают, вот только сезон уже заканчивается.