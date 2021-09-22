Общество

Пензенцы не изменили своим привычкам в день отказа от авто

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В современном мире машина - средство передвижения комфортное, но, как известно, загрязняющее окружающую среду. Чтобы спасти планету, был учрежден Международный день отказа от автомобиля. Он отмечается 22 сентября.

Но пензенцы в праздник своим привычкам не изменили. На улицах, особенно в утренние и вечерние часы, - вереница машин. Нашлись, конечно, и те, кто воспользовался общественным транспортом, но таких с каждым годом становится меньше. Регион занимает 7-е место в Приволжском Федеральном округе в рейтинге автомобилизации населения: на 1 000 человек приходится около 326 машин.

«Пешком бы ходил, если бы была такая возможность, если не на большие расстояния», - отметил горожанин.

«Я с общественного транспорта пересела на автомобиль. Удобство для меня в том, что я сама себе хозяйка, могу где угодно остановиться, ни к чему не привязана, на любое расстояние поеду», - рассказала женщина.

В мае 2021 года стало известно, что Пенза занимает 74-е место из 76 по работе городских транспортных систем: из 100 баллов областной центр набрал 46. Но привычным автобусам и маршруткам есть неплохая замена - велосипеды и электросамокаты. И природе не вредят, и здоровье улучшают, вот только сезон уже заканчивается.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

могу где угодно остановиться, ни к чему не привязана
Логика автобыдла. Мозг этой дурочки не привязан к закону и она может бросить свою жоповозку где угодно. На газоне, дороге, тротуаре, перед подъездом и т.д.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Но привычным автобусам и маршруткам есть неплохая замена - велосипеды и электросамокаты. И природе не вредят, и здоровье улучшают, вот только сезон уже заканчивается.
Фейк! Аккумуляторные батареи электросамокатов вредят природе. А на велосипеде я и зимой катаюсь.

Гость||

Самый экологически чистый транспорт - троллейбусы.

Гость||

Жоповозники одним словом.

Мать родную продадут за жоповозку

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Регион занимает 7-е место в Приволжском Федеральном округе в рейтинге автомобилизации населения: на 1 000 человек приходится около 326 машин.
Автодебилизация одним словом.

Имя: Гость
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