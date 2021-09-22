Общество

Молодые пензенцы вступили в Союз театральных деятелей России

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Мария Путютина - в числе тех, кто только вступил в Союз театральных деятелей России.

«У меня произошло такое большое счастье, я поучаствовала в замечательном проекте - в фестивале молодой режиссуры «Арт-миграция» в Москве. Мы занимались на мастер-классах по актерскому мастерству, по танцам, смотрели спектакли, у нас были различные обсуждения, творческие встречи. И я безумно благодарна, что мне выпала эта возможность, потому что СТД - это сила и мощь», - заявила актриса Пензенского ТЮЗа.

На активных молодых единомышленников, пополнивших ряды Союза театральных деятелей, возлагает надежды народная артистка России Галина Репная. В объединении, которому 140 лет, она, по собственному замечанию, уже 50.

«Давайте, организовывайтесь, делайте рабочую группу, чтобы у нас СТД не пропадал. Я сейчас смотрю, Виталик так закрутил, он так старается, у нас все члены правления постоянно собираются, что-то делают, кого-то приглашают, кого-то награждают, кого-то посылают в Москву - это очень здорово», - рассказала народная артистка РФ Галина Репная.

«Как говорит наш председатель Александр Александрович Калягин, у союза две задачи: помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, то есть оказывать социальную поддержку, и, во вторых, давать возможность творческого роста», - пояснил председатель Пензенского регионального отделения СТД РФ Виталий Соколов.

Союз объединяет актеров, режиссеров, работников технических и административных служб. Таким образом, создается некое общее театральное пространство.

В 2021 году вручение членских билетов стало самым массовым, и впервые за 25 лет его провели в торжественной обстановке.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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