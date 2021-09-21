В пензенском минобре рассказали о возрасте школьных психологов

Министерство образования Пензенской области прокомментировало сообщения жителей региона, оставленные под постом врио губернатора Олега Мельниченко о трагедии в Перми.
20 сентября в Пермском государственном национальном исследовательском университете были убиты шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет, еще более двадцати ранены.
Пензенцы поинтересовались, какие меры безопасности будут приняты в школах, колледжах, университетах, детских садах, музыкальных школах города Пензы в связи с этим событием.
«Мы разделяем с Вами тревогу за безопасность наших детей. Ежегодно школы региона проходят комиссионную приемку к началу нового учебного года, и в числе одного из основных аспектов - обеспечение антитеррористической безопасности.
В настоящее время все объекты образования Пензенской области оснащены кнопкой тревожной сигнализации (КТС) с передачей сообщений в подразделения войск национальной гвардии, установлены системы внешнего и внутреннего видеонаблюдения и контроля управления доступом», - ответил представитель регионального минобра.
Ведомство также отреагировало на комментарий одной из пользовательниц о возрасте социальных педагогов и психологов в образовательных учреждениях.
«Кто уже не может работать, всех на пенсию (а таких половина), наберите молодежь, которая действительно хочет работать и помогать», - предложила женщина.
В минобре пояснили, что ежегодно в сентябре-октябре проводится мониторинг кадрового состава, в том числе и по возрастному критерию.
«На сегодняшний день из 172 психологов области - 28 специалистов старше 50 лет. Мы раз в год проводим семинары для специалистов центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи с привлечением экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны», - говорится в ответе.
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До этих идиотов не доходит походу, что все эти заборы и вахтеры никого не от кого не защищают. Всего то нужно заниматься образованием и воспитанием, а не выборы подделывать из года в год. При плохом коммунизме я даже представить не мог что кто то из учеников придет в школу или училище с оружием и начнет всех косить на право и на лево. Вот он светлый Путинизм во всей своей красе. Скоро будут дети в школу бояться ходить и тут как тут удаленка. Только она радимая поможет. Похоже в нашей стране люди разучились думать.