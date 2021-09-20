Пензячки ответили на предложение внимательнее относиться к детям

20.09.2021 | 17:33

Жители Пензенской области выразили соболезнования родственникам и близким погибших и пострадавших при стрельбе в Перми. Трагедия случилась в понедельник, 20 сентября, в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убиты восемь человек, более двадцати ранены.

В соцсетях пензенцы поделились впечатлениями от случившегося и опасениями за своих детей.

«Беда... Проводишь ребенка в школу... и не дождешься. Освободите психологов от обилия бумажной работы. Пусть идут к детям, пусть постоянно разговаривают с детьми. Верните в школу душу: пусть дети хотят там находиться, пусть будет так, что их из школы не выгонишь. Ведь так было: мои дети пропадали в школе, мои ученики, приходя после окончания школы, спрашивали: «Как же Вы нам столько времени уделяли, ведь у Вас же была своя семья?» А моя семья жила по моим законам, законам подчинения ученикам и работе», - высказалась одна из пользовательниц.

Женщине ответили, что при нынешних зарплатах желающих выкладываться на 100 процентов не найдется.

«Для этого необходимо поднять зарплату педагогам, чтобы молодежь приходила. Очень бы хотелось, чтобы государство наконец обратило внимание на качество медицины и образования»; «Лучше сделайте проверки социальных педагогов и психологов во всех образовательных учреждениях, и кто уже не может работать, всех на пенсию (а таких половина), наберите молодежь, которая действительно хочет работать и помогать», - поделились мнениями комментаторы.

На предложение врио губернатора Олега Мельниченко уделять больше времени собственным детям одна из пользовательниц ответила, что не у всех есть такая возможность из-за сильной загруженности.

«Каждый родитель мечтает, чтобы ребенок не пошел «по плохой дорожке», но вот подскажите, как быть, если некоторые работают сутками, семьи не всегда полные и дети предоставлены сами себе. Секции, кружки и т. д. - все платно. И это не копейки, не все семьи могут это позволить... Все родители хотят, чтобы дети были развиты, учились хорошо... Но что делает наше правительство... Правильно, только повышает цены на все...» - написала женщина. Ее отзыв за четыре часа собрал около 200 положительных откликов.