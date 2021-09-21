Сигнальные ленты не помогают в борьбе с рынком на Тернопольской

Врио губернатора Олегу Мельниченко и главе администрации Пензы Андрею Лузгину продолжают поступать жалобы на стихийный рынок на Тернопольской улице.
Так, в воскресенье, 19 сентября, под постом мэра в соцсети Instagram подписчик поинтересовался, когда администрация ликвидирует несанкционированную точку торговли.
«Это ужас, что там происходит! Особенно раздражает мусор после торговцев!» - возмутился пензенец.
Представитель мэрии ответил, что власти и правоохранители принимают меры. Так, за текущий период 2021-го провели 17 рейдов и составили 15 протоколов на продавцов (на начало июля рейдов было 13, а протоколов - 11).
«Сотрудники администрации города Пензы, администрации Октябрьского района города Пензы проводят разъяснительную работу по вопросу перенаправления торгующих граждан на территорию частной ярмарки, расположенной рядом по проспекте Строителей, 21, и муниципальной ярмарки «Мода из комода» по улице Центральной, 1», - пояснил представитель мэрии.
Также торговцев предупреждают установкой трафаретов и сигнальными лентами.
Мусор за ними тоже периодически убирают. Согласно ответу, в последний раз очистка территории проводилась в конце апреля.
Обещания разобраться с блошиным рынком в Арбекове звучат с 2019 года, однако он по-прежнему существует.
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penzainform.ru писал(a):)))) а рынок каждые выходные, а убрались в конце апреля последний раз))))))))))) а на дворе сентябрь))))) самим то не смешно такое писать????))))))