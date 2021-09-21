Сигнальные ленты не помогают в борьбе с рынком на Тернопольской

21.09.2021 | 14:31

Врио губернатора Олегу Мельниченко и главе администрации Пензы Андрею Лузгину продолжают поступать жалобы на стихийный рынок на Тернопольской улице.

Так, в воскресенье, 19 сентября, под постом мэра в соцсети Instagram подписчик поинтересовался, когда администрация ликвидирует несанкционированную точку торговли.

«Это ужас, что там происходит! Особенно раздражает мусор после торговцев!» - возмутился пензенец.

Представитель мэрии ответил, что власти и правоохранители принимают меры. Так, за текущий период 2021-го провели 17 рейдов и составили 15 протоколов на продавцов (на начало июля рейдов было 13, а протоколов - 11).

«Сотрудники администрации города Пензы, администрации Октябрьского района города Пензы проводят разъяснительную работу по вопросу перенаправления торгующих граждан на территорию частной ярмарки, расположенной рядом по проспекте Строителей, 21, и муниципальной ярмарки «Мода из комода» по улице Центральной, 1», - пояснил представитель мэрии.

Также торговцев предупреждают установкой трафаретов и сигнальными лентами.

Мусор за ними тоже периодически убирают. Согласно ответу, в последний раз очистка территории проводилась в конце апреля.

Обещания разобраться с блошиным рынком в Арбекове звучат с 2019 года, однако он по-прежнему существует.