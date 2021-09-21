Общество

Сигнальные ленты не помогают в борьбе с рынком на Тернопольской

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Врио губернатора Олегу Мельниченко и главе администрации Пензы Андрею Лузгину продолжают поступать жалобы на стихийный рынок на Тернопольской улице.

Так, в воскресенье, 19 сентября, под постом мэра в соцсети Instagram подписчик поинтересовался, когда администрация ликвидирует несанкционированную точку торговли.

«Это ужас, что там происходит! Особенно раздражает мусор после торговцев!» - возмутился пензенец.

Представитель мэрии ответил, что власти и правоохранители принимают меры. Так, за текущий период 2021-го провели 17 рейдов и составили 15 протоколов на продавцов (на начало июля рейдов было 13, а протоколов - 11).

«Сотрудники администрации города Пензы, администрации Октябрьского района города Пензы проводят разъяснительную работу по вопросу перенаправления торгующих граждан на территорию частной ярмарки, расположенной рядом по проспекте Строителей, 21, и муниципальной ярмарки «Мода из комода» по улице Центральной, 1», - пояснил представитель мэрии.

Также торговцев предупреждают установкой трафаретов и сигнальными лентами.

Мусор за ними тоже периодически убирают. Согласно ответу, в последний раз очистка территории проводилась в конце апреля.

Обещания разобраться с блошиным рынком в Арбекове звучат с 2019 года, однако он по-прежнему существует.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мусор за ними тоже периодически убирают. Согласно ответу, в последний раз очистка территории проводилась в конце апреля.
)))) а рынок каждые выходные, а убрались в конце апреля последний раз))))))))))) а на дворе сентябрь))))) самим то не смешно такое писать????))))))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Обещания разобраться с блошиным рынком в Арбекове звучат с 2019 года, однако он по-прежнему существует.
да они только набивать свои карманы могут откатами...

Гость||

когда богачи из "элитных" домов встретились с простым людом)

Гость||

Если не могут побороть, значит не теми методами борются

Гость||

На Центральной, 1, доморощенная мафия командует несколько лет. Нормальным из-за нужды один раз продать там что-то невозможно. Ни администрация Первомайского района, ни полицейские порядок не наводят.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

. Так, за текущий период 2021-го провели 17 рейдов и составили 15 протоколов на продавцов (на начало июля рейдов было 13, а протоколов - 11).
Рейды должны быть постоянными. Подгоняете автобусы и на выход с вещами. Штраф на первый раз 5 тысяч рублей.

Гость||

Олег владимирович разберется ;)

Гость||

Там 3 ментов и ментовской машины хватит, с утра часам к 6, как светло будет, выставить и всё, пусть патрулируют, не один не встанет торговать

Гость||

тут другое дело, в рай.администрации - одни бездельники, думать не хотят

Гость||

Барахолка бала,есть и ДОЛЖНА БЫТЬ!!!

Гость||

Гость писал(a):

Барахолка бала,есть и ДОЛЖНА БЫТЬ!!!
Была в Ухтинке в поле и нужно опять туда перенести и в Терновке прикрыть.

Гость||

Создать надо Барохолозон в инете и там всё выставлять людям. выдавать товар в чьём нибудь гараже.

Гость||

Нищий народ понес все что можно из дома, это же прорыв. Сразу видно что пенсионеры после пенсионной реформы стали жить намного лучше, как и обещал Путин со своими единоросами. 75% поддерживает такой образ жизни и то что происходит в стране. Это радует, обо мне слава богу родители еще позаботились, и коммунисты в свое время две квартиры дали от заводов. Чем хуже большинству тем лучше себя чувствуют люди с пасивным доходом.

Гость||

Слава Великому Пу и единороссам!

Имя: Гость
Комментарий:

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