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Общество

Роспотребнадзор назвал марки чая с пестицидами

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Производители чая должны разработать программу по предотвращению вреда от пестицидов в их продукции. Предостережения выданы трем крупным участникам рынка. С документами ознакомились «Известия».

Так, у ООО «Май» пестициды были обнаружены в зеленом листовом чае «Ричард». У ООО «Орими» эти вещества оказались в чае «Гринфилд». У ООО «Рязанская чаеразвесочная фабрика» пестициды выявили в черном цейлонском крупнолистовом чае «Три дружных слона» и черном чае с чабрецом и цветами мальвы под брендом «Росчайпром».

Продукция была закуплена в торговых сетях «Светофор» и SPAR в декабре 2023 года для проведения мониторинговых исследований. Роспотребнадзор потребовал изъять ее из оборота.

«В ходе проведенных исследований в указанных чаях были обнаружены пестициды, для которых не установлен гигиенический норматив. Управлением Роспотребнадзора в адрес изготовителей и поставщиков нестандартной продукции были направлены требования о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, а также проинформированы территориальные органы Роспотребнадзора по местонахождению изготовителей и поставщиков», - сообщили в ведомстве.

Предостережения объявлены и торговым сетям, в которых продавался этот продукт.

В Роспотребнадзоре отметили, что в 2023 году были и другие факты выявления чая с пестицидами. Он продавался в сетях «Перекресток», «Метро», «Ашан» и «Магнит».

В ООО «Май» опровергли информацию о содержании пестицидов в производимом чае.

«Вся продукция компании перед поступлением в пункты оптовой и розничной торговли проходит тщательную проверку, в том числе с участием компетентных государственных органов. Пестицидов в продукции компании «Май» нет и не могло быть. Это подтверждается официальным письмом от производителя сырья, которое мы предоставляем, о том, что он не использует пестициды в производстве», - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что в феврале 2024 года в управлении Роспотребнадзора по Татарстану заподозрили в наличии пестицидов лишь один из образцов продукции. В нем были зафиксированы следовые концентрации, которые могли указывать на загрязнение образца и неточность анализа. Повторные проверки не подтвердили факта наличия пестицидов в этих образцах, и вопросы Роспотребнадзора к продукции «Мая» были полностью сняты.

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Источник — фото pixabay.com
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