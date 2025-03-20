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Общество

ТЦ «Рынок «Шелковый путь» поддерживает местных производителей

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В недавно открывшемся в Дальнем Арбекове новом продуктовом ТЦ «Рынок «Шелковый путь» действует программа поддержки региональных производителей.

ТЦ «Рынок «Шелковый путь» поддерживает местных производителей

Фермеры и поставщики могут разместиться в современном комплексе с бесплатной арендой до 1 июня 2025 года. Это шанс для бизнеса вырасти без дополнительных расходов, а для горожан - получить доступ к качественным товарам от пензенских производителей без лишних наценок.

ТЦ «Рынок «Шелковый путь» поддерживает местных производителей

Торговая площадка «Рынок «Шелковый путь» была построена с нуля. Особое внимание здесь уделено безопасности: имеются системы автоматического пожаротушения и дымоудаления; на территории круглосуточно работает охрана и установлено видеонаблюдение. Есть подсобные помещения и склад, сейчас заканчивается ремонт второго этажа - там расположится фуд-корт.

Площадь в 3 000 квадратных метров позволяет разместить точки продажи как от небольших фермерских хозяйств, так и от крупных производителей. Рабочие места арендаторам предоставляются под ключ. Имеются различные виды прилавков, стеллажей, холодильное и морозильное оборудование. Все это мобильное, легко переставляется, трансформируется. Достаточно привезти товар - и можно начинать торговлю.

ТЦ «Рынок «Шелковый путь» поддерживает местных производителей

ТЦ «Рынок «Шелковый путь» расположен в шаговой доступности от крупных жилых комплексов. Сюда приходят за свежими овощами и фруктами, фермерским мясом, птицей и колбасами, молочной и рыбной продукцией, кондитерскими изделиями, бакалеей, натуральными полуфабрикатами, чаем, цветами и др.

ТЦ «Рынок «Шелковый путь» поддерживает местных производителей

На рынке продаются товары от пензенских фермеров и производителей, которые не встретить в супермаркетах. Посетители уже оценили качество продукции, удобный график работы рынка (с 8:00 до 20:00) и просторную парковку.

«Мы не просто сдаем площади - мы вкладываемся в успех наших арендаторов», - подчеркивает администрация ТЦ «Рынок «Шелковый путь». Регулярные рекламные кампании помогают продвигать не только сам рынок, но и каждую торговую точку.

ТЦ «Рынок «Шелковый путь» поддерживает местных производителей

«Мы знаем, что с каждым годом растет количество пензенцев, которые ценят местные, свежие, экологически чистые продукты, и поэтому создали единый современный и удобный комплекс», - добавляют представители рынка.

ТЦ «Рынок «Шелковый путь» поддерживает местных производителей

Тем, кто мечтает вывести свой бизнес на новый уровень или только начинает свой путь в продажах, ТЦ «Рынок «Шелковый путь» готов помочь. Количество мест с предложением бесплатной аренды до 1 июня 2025 года ограничено.

Телефон +7 (8412) 30-97-97.

Адрес: г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 10.

Сайт: рынокпенза.рф.

Группа во «ВКонтакте»: vk.com/rynok_pnz.

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