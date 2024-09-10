Пензенец решил заработать втайне от жены и получил огромный штраф

10.09.2024 | 10:52

55-летний житель Пензы, раньше не замеченный в криминальных наклонностях, попал на скамью подсудимых. Он признан виновным в торговле немаркированными табачными изделиями.

Супруга пензенца - индивидуальный предприниматель, а он трудился у нее менеджером по продажам. Бизнес-леди арендовала торговые павильоны, где продавались различные товары, в том числе сигареты. Их закупка была обязанностью мужа.

Пензенец решил, что дополнительный доход ему не помешает. Не говоря ничего жене, он через интернет купил около 30 000 пачек сигарет без акцизных марок и выставил их на продажу в 6 торговых точках. Продавцам он велел реализовывать товар блоками по цене ниже рыночной и только за наличный расчет, а вырученные деньги передавать ему лично втайне от супруги.

Криминальный бизнес предприимчивого менеджера пресекли правоохранители. Они же изъяли контрафактную продукцию.

«В судебном заседании пензенец признал вину и пояснил, что хотел без особых усилий получить значительную прибыль. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Приговор пока не вступил в силу.