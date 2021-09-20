Общество

В нескольких микрорайонах Пензы на сутки отключат воду

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Жителей Пензы ждет отключение воды. В ряде микрорайонов ресурса не будет на протяжении суток - с 8:00 22 сентября до 8:00 23-го.

Речь идет об Арбекове, Заре, ГПЗ-24, ул. Ново-Казанской, Сосновке, Маньчжурии, Терновке, Междуречье, Спутнике, Сурском Квартале, Гидрострое, Тепличном Комбинате, Веселовке, районе вблизи Бригадирского моста, Кривозерье, СНТ «Декоративные культуры», Маяке, Нахаловке, Шуисте, Согласии, Биосинтезе, Автодроме, Бугровке, ул. Кижеватова, Воронова, Российской, Калинина (частично) и Окружной.

«В остальных районах города возможны снижение давления и перебои в подаче ресурса. На период отключений будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний», - сообщили в горводоканале.

Отключение вызвано необходимостью заменить запорную арматуру на насосной станции «Сурский водозабор» и распределительной сети города Пензы.

«После включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети города ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен. Кроме того, как показывает практика, вечером накануне отключения многие жители стараются запасти воду впрок, что, в свою очередь, также влияет на снижение давления в распределительной сети и ведет к уменьшению напора. В связи с этим рекомендуем запасать воду в дневное время заранее», - предупредила ресурсоснабжающая организация.

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Гость||

Они там запорную арматуру из картона что ли ставят или бушную? Почему ее на год хватает?

Гость||

ну и зачем было отопление включать если на сутки воду всю отключат? это называется грамотное управленческое решение!

Гость||

Гениально, как всегда.

Гость||

Какого числа отключают?

Гость||

На Суворова зачем отключили?

Гость||

опять в кране не будет воды

Гость||

Прорывы пошли послевыборные

Гость||

Гость писал(a):

Они там запорную арматуру из картона что ли ставят или бушную? Почему ее на год хватает?
Это новый водозабор. Так они же там её меняли не давно. Главное "вовремя" , сутки ни какой воды. Когда нибудь этот бардак закончиться , как же они достали.

Гость||

довыборных прорывов хватает, все арбеково плавает

Гость||

И еще кто-то а мельника голосавал? 70%?

Гость||

Гость писал(a):

И еще кто-то а мельника голосавал? 70%?
Я лично таких не знаю.

Гость||

Рисан. Термодом и иже с ними используя явный подкуп бесконтрольно получают тех.условия и подключают свои скворечники к и так уже на 70% изношенным сетям не вкладывая в них ни копейки, будет еще хуже, идем к полному коллапсу водоснабжающей системы.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Речь идет об АрбековЕ
Как хорошо что мы живём в АрбековО. Значит не отключат водичку.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Спутнике,
А где это? Нет такого микрорайона в Пензе.

Имя: Гость
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