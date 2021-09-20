В нескольких микрорайонах Пензы на сутки отключат воду

20.09.2021 | 10:23

Жителей Пензы ждет отключение воды. В ряде микрорайонов ресурса не будет на протяжении суток - с 8:00 22 сентября до 8:00 23-го.

Речь идет об Арбекове, Заре, ГПЗ-24, ул. Ново-Казанской, Сосновке, Маньчжурии, Терновке, Междуречье, Спутнике, Сурском Квартале, Гидрострое, Тепличном Комбинате, Веселовке, районе вблизи Бригадирского моста, Кривозерье, СНТ «Декоративные культуры», Маяке, Нахаловке, Шуисте, Согласии, Биосинтезе, Автодроме, Бугровке, ул. Кижеватова, Воронова, Российской, Калинина (частично) и Окружной.

«В остальных районах города возможны снижение давления и перебои в подаче ресурса. На период отключений будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний», - сообщили в горводоканале.

Отключение вызвано необходимостью заменить запорную арматуру на насосной станции «Сурский водозабор» и распределительной сети города Пензы.

«После включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети города ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен. Кроме того, как показывает практика, вечером накануне отключения многие жители стараются запасти воду впрок, что, в свою очередь, также влияет на снижение давления в распределительной сети и ведет к уменьшению напора. В связи с этим рекомендуем запасать воду в дневное время заранее», - предупредила ресурсоснабжающая организация.