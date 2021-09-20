Пензенскую молодежь познакомили с рассказами о блокаде Ленинграда

20.09.2021 | 19:53

От первого лица, пусть и с большого экрана, жители осажденного фашистами города рассказывают о страшных событиях. Демонстрация фильмов, посвященных 80-й годовщине с начала блокады Ленинграда проходит в Центре культуры и досуга Пензы в рамках всероссийского молодежного фестиваля «Перерыв на кино». Зрительская аудитория - школьники и учащиеся колледжей.

«Несмотря на то что от них это, безусловно, далеко, но это с их сверстниками происходило... И тут они начинают понимать, отзывы пишут, будто побывали сами там, в этой истории», - отметила заведующая отделом Центра культуры и досуга г. Пензы Регина Сушкова.

За время сеанса показывают четыре короткометражные картины: игровую, анимационную и две документальные, героями которых являются блокадники.

«Мне очень страшно было, что люди умирали прямо на улице. Это жутко», - рассказала ученица школы № 12 г. Пензы Олеся Кляпчина.

Бесплатные киносеансы, посвященные 80-й годовщине начала блокады Ленинграда, в городском Центре культуры и досуга будут идти до 26 сентября.