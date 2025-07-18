В Пензе установят арт-объект, посвященный молодежи

18.07.2025 | 16:07

У многофункционального молодежного центра на Кирова, 51, появится арт-объект, посвященный молодежи Пензенской области. Это будет скульптурная композиция, включающая рельеф и фигуру человека.

Рельеф размером 2×1,4 м из стеклопластика с армированием и последующей тонировкой под бронзу предусматривает изображение значимых архитектурных и исторических объектов региона.

Фигуру человека изготовят из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм с последующей покраской.

Композицию установят на подиум из стеклофибробетона с объемным изображением герба Пензенской области и надписью, посвященной молодому поколению России.

«Дата окончания работ - не позднее 31 октября 2025 года», - говорится на портале госзакупок. Их начальная (максимальная) стоимость - 1 459 000 рублей. Заявки от желающих принимаются до 22 июля.