Сетевое издание|18+|Среда|26 мар 2025|10:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
 

Культура

В Пензенской области будут бороться со стагнацией в сфере культуры

Печать
Telegram

В Пензенской области утвердили концепцию развития креативных индустрий в сфере культуры до 2030 года. Соответствующее распоряжение 24 марта подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

В документе говорится, что «по итогам проведенного анализа в системе культурно-досуговых учреждений наблюдается тенденция к стагнации и снижению уровня квалификации кадров, несоответствие профессиональных знаний и умений потребностям сегодняшнего дня работы с оборудованием».

Кроме того, фиксируется нехватка активных молодых специалистов с креативным мышлением.

Все это свидетельствует о том, что необходимы новые подходы к системе подготовки кадров, начиная с профориентационной работы со школьниками. Нужно своевременно выявлять талантливых молодых людей, сопровождать их, передавать им опыт, доводить до трудоустройства, знакомить с новыми возможностями использования оборудования.

Концепция также предполагает повышение доступности дополнительного образования, обеспечение жителей различных населенных пунктов рабочими местами в сфере культуры, развитие креативных индустрий.

Под последними подразумеваются:

- индустрии, основанные на использовании историко-культурного наследия (народно-художественные промыслы и ремесла, музейная деятельность);

- индустрии, основанные на искусстве (театр, музыка, кино, анимация, живопись, деятельность галерей);

- современные медиа и производство цифрового контента (кино-, видео-, аудио-, анимационное производство, разработка программного обеспечения, виртуальная и дополненная реальность, компьютерные и видеоигры, блогерство, печатная индустрия, СМИ, реклама);

- прикладные креативные индустрии (архитектура, промышленный дизайн, индустрия моды, гастрономическая индустрия).

Исходя из этого, основными задачами на ближайшие годы являются обновление материально-технической базы учреждений культуры, увеличение уровня привлекательности сферы культуры для молодежи, повышение профессиональных навыков и компетенций работников, уточняется в концепции.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото рixabay.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте