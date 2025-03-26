В Пензенской области будут бороться со стагнацией в сфере культуры

26.03.2025 | 09:43

В Пензенской области утвердили концепцию развития креативных индустрий в сфере культуры до 2030 года. Соответствующее распоряжение 24 марта подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

В документе говорится, что «по итогам проведенного анализа в системе культурно-досуговых учреждений наблюдается тенденция к стагнации и снижению уровня квалификации кадров, несоответствие профессиональных знаний и умений потребностям сегодняшнего дня работы с оборудованием».

Кроме того, фиксируется нехватка активных молодых специалистов с креативным мышлением.

Все это свидетельствует о том, что необходимы новые подходы к системе подготовки кадров, начиная с профориентационной работы со школьниками. Нужно своевременно выявлять талантливых молодых людей, сопровождать их, передавать им опыт, доводить до трудоустройства, знакомить с новыми возможностями использования оборудования.

Концепция также предполагает повышение доступности дополнительного образования, обеспечение жителей различных населенных пунктов рабочими местами в сфере культуры, развитие креативных индустрий.

Под последними подразумеваются:

- индустрии, основанные на использовании историко-культурного наследия (народно-художественные промыслы и ремесла, музейная деятельность);

- индустрии, основанные на искусстве (театр, музыка, кино, анимация, живопись, деятельность галерей);

- современные медиа и производство цифрового контента (кино-, видео-, аудио-, анимационное производство, разработка программного обеспечения, виртуальная и дополненная реальность, компьютерные и видеоигры, блогерство, печатная индустрия, СМИ, реклама);

- прикладные креативные индустрии (архитектура, промышленный дизайн, индустрия моды, гастрономическая индустрия).

Исходя из этого, основными задачами на ближайшие годы являются обновление материально-технической базы учреждений культуры, увеличение уровня привлекательности сферы культуры для молодежи, повышение профессиональных навыков и компетенций работников, уточняется в концепции.