В сквере на ул. Клары Цеткин организовали День чистоты

19.09.2021 | 19:15

Звук стеклянной тары из-под горячительных напитков разносится по скверу около учебно-спортивного центра «Спартак».

Люди с огромными пакетами тщательно осматривают и убирают территорию. Это волонтеры и представители различных организаций, которые присоединились к акции, посвященной Всемирному дню чистоты.

«Очень много мусора. Хочу обратиться к жителям нашего района и города в целом. После своего отдыха, пожалуйста, наводите за собой порядок, убирайте мусор и увозите с собой! Не надо его выкидывать в окружающую среду», - заявил замглавы администрации Железнодорожного района Руслан Тинчурин.

Несмотря на то что погода на улице уже совсем не летняя, в зеленой зоне частенько собираются компании на пикник. И отходы, оставшиеся после праздника, приходится убирать волонтерам.

Алена Кувшинова на подобные субботники выходит регулярно. Говорит, что с каждым разом сквер выглядит все хуже.

«Здесь очень много разбросанного стекла, мусора. Я здесь проживаю. Очень неприятно. Раньше было намного чище, гуляли с детьми, с колясками, а сейчас здесь все заброшено. Молодежь гуляет», - поделилась девушка.

Подобные акции волонтеры и представители различных организаций устраивают регулярно. Ведь нужно успеть убрать максимальное количество территорий перед тем, как на землю ляжет снежное покрывало.