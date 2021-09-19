В сквере на ул. Клары Цеткин организовали День чистоты

Звук стеклянной тары из-под горячительных напитков разносится по скверу около учебно-спортивного центра «Спартак».
Люди с огромными пакетами тщательно осматривают и убирают территорию. Это волонтеры и представители различных организаций, которые присоединились к акции, посвященной Всемирному дню чистоты.
«Очень много мусора. Хочу обратиться к жителям нашего района и города в целом. После своего отдыха, пожалуйста, наводите за собой порядок, убирайте мусор и увозите с собой! Не надо его выкидывать в окружающую среду», - заявил замглавы администрации Железнодорожного района Руслан Тинчурин.
Несмотря на то что погода на улице уже совсем не летняя, в зеленой зоне частенько собираются компании на пикник. И отходы, оставшиеся после праздника, приходится убирать волонтерам.
Алена Кувшинова на подобные субботники выходит регулярно. Говорит, что с каждым разом сквер выглядит все хуже.
«Здесь очень много разбросанного стекла, мусора. Я здесь проживаю. Очень неприятно. Раньше было намного чище, гуляли с детьми, с колясками, а сейчас здесь все заброшено. Молодежь гуляет», - поделилась девушка.
Подобные акции волонтеры и представители различных организаций устраивают регулярно. Ведь нужно успеть убрать максимальное количество территорий перед тем, как на землю ляжет снежное покрывало.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Раньше эту территорию у ст."Спартак" и вообще всю территорию вокруг убирал завод "Биосинтез" бывший когда-то "Медпрепаратом",вот тогда там действительно было чис то,убирали и по весне и летом и по осени. Сейчас эта территория никому не нужна,никто не убирает ,а что творится через дорогу в мини--парке ,где когда-то бегал паровозик,была небольшая детская площадка с качельками.там вообще дикий ужас...