Полицейские проверили ночные клубы в двух районах Пензы

Полицейские - частые гости ночных клубов и развлекательных заведений. Профилактические рейды по местам отдыха горожан люди в форме проводят на постоянной основе. Один из них - по Ленинскому и Железнодорожному районам Пензы.
«Проводятся беседы с персоналом на предмет выявления лиц в состоянии наркотического опьянения, проверок на входах (так называемый фейс-контроль), объясняются признаки наркотического опьянения и порядок действий, если захочет зайти лицо, находящееся в состоянии наркотического опьянения», - оперуполномеченный по особо важным делам УНК УМВД России по Пензенской области Павел Карнаухов.
За одну ночь сотрудники полиции проверили пять увеселительных заведений. Подобные профилактические мероприятия пройдут и в районах Пензенской области.
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