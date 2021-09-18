Полицейские проверили ночные клубы в двух районах Пензы

18.09.2021 | 20:30

Полицейские - частые гости ночных клубов и развлекательных заведений. Профилактические рейды по местам отдыха горожан люди в форме проводят на постоянной основе. Один из них - по Ленинскому и Железнодорожному районам Пензы.

«Проводятся беседы с персоналом на предмет выявления лиц в состоянии наркотического опьянения, проверок на входах (так называемый фейс-контроль), объясняются признаки наркотического опьянения и порядок действий, если захочет зайти лицо, находящееся в состоянии наркотического опьянения», - оперуполномеченный по особо важным делам УНК УМВД России по Пензенской области Павел Карнаухов.

За одну ночь сотрудники полиции проверили пять увеселительных заведений. Подобные профилактические мероприятия пройдут и в районах Пензенской области.