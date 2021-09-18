Общество

Полицейские проверили ночные клубы в двух районах Пензы

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Полицейские - частые гости ночных клубов и развлекательных заведений. Профилактические рейды по местам отдыха горожан люди в форме проводят на постоянной основе. Один из них - по Ленинскому и Железнодорожному районам Пензы.

«Проводятся беседы с персоналом на предмет выявления лиц в состоянии наркотического опьянения, проверок на входах (так называемый фейс-контроль), объясняются признаки наркотического опьянения и порядок действий, если захочет зайти лицо, находящееся в состоянии наркотического опьянения», - оперуполномеченный по особо важным делам УНК УМВД России по Пензенской области Павел Карнаухов.

За одну ночь сотрудники полиции проверили пять увеселительных заведений. Подобные профилактические мероприятия пройдут и в районах Пензенской области.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Мусара,почему город утопает в игровых автоматах

Гость||

За одну ночь проверили пять заведений,а как же запрет на работу после 23.00 ?

Гость||

Около маг.Весна автоматы работают как и раньше.

Гость||

Такое ощущение,что Пенза это игровая зона. Автоматы на каждом углу работают,даже казино есть.

Гость||

Около маг.Весна две точки с автоматами работают.

Гость||

Гость писал(a):

ость|18.09.2021 20:51|

Около маг.Весна две точки с автоматами работают.

Вы знаете об этом, а полицейские нет! Неспособные какие-то!

Гость||

Способны крышевать.

Имя: Гость
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