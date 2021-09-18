На Пензу приходится 83,6% новых случаев COVID-19

В субботу, 18 сентября, региональный оперштаб сообщил о том, что за минувшие сутки в Пензенской области зарегистрировано 238 новых случаев заболевания COVID-19.
199 человек (83,6%) заболели в Пензе, 12 - в Бессоновском районе, 11 - в Мокшанском.
7 инфицированных - жители Пензенского района, 5 - города Заречного, 2 - Шемышейского района. По 1 заболевшему проживают в Земетчинском и Лунинском районах.
Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 67 699. За время эпидемии скончалось 2 463 пациента с COVID-19, из них 19 - накануне, 17 сентября.
Выздоровело за этот период 56 656 человек, в том числе 185 выписались также 17 сентября.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Пока не исправят ситуацию с общественным транспортом, этот вирус так и будет распространяться. В часы пик транспорт забит людьми, все дышат одним воздухом, часть людей чихает и кашляет, причем без масок. А про маршрутки вообще отдельная тема. Зато в магазинах ловят безмасочников. Поэтому, так как с транспортом ситуацию не изменить, ждем пока все переболеют.