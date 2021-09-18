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Общество

На Пензу приходится 83,6% новых случаев COVID-19

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В субботу, 18 сентября, региональный оперштаб сообщил о том, что за минувшие сутки в Пензенской области зарегистрировано 238 новых случаев заболевания COVID-19.

199 человек (83,6%) заболели в Пензе, 12 - в Бессоновском районе, 11 - в Мокшанском.

7 инфицированных - жители Пензенского района, 5 - города Заречного, 2 - Шемышейского района. По 1 заболевшему проживают в Земетчинском и Лунинском районах.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 67 699. За время эпидемии скончалось 2 463 пациента с COVID-19, из них 19 - накануне, 17 сентября.

Выздоровело за этот период 56 656 человек, в том числе 185 выписались также 17 сентября.

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Гость||

Пока не исправят ситуацию с общественным транспортом, этот вирус так и будет распространяться. В часы пик транспорт забит людьми, все дышат одним воздухом, часть людей чихает и кашляет, причем без масок. А про маршрутки вообще отдельная тема. Зато в магазинах ловят безмасочников. Поэтому, так как с транспортом ситуацию не изменить, ждем пока все переболеют.

Гость||

Люди, носите маски. Очень страшная болезнь. После будете сами жалеть. Пишу не по наслышке.

Гость||

Ученье свет, а не учёных мракобесов тьма. А посему ждём осенний рост и новые ограничения, все остальное пустое бла, бла тупых антиваксеров.

Имя: Гость
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