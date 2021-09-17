В Каменке мигрантку уличили в использовании поддельного документа

17.09.2021 | 17:45

В Каменском районе осудили 33-летнюю уроженку Молдовы, которая пользовалась поддельной миграционной картой.

Женщина купила ее в Москве 9 февраля 2020 года. 13, 26, и 28 мая 2021-го она предъявляла эту карту в каменском отделе по вопросам миграции для постановки на учет.

Когда вскрылось, что документ поддельный, иностранка признала свою вину.

Суд учел отсутствие отягчающих обстоятельств, а также то, что женщина раскаялась и у нее на иждивении маленький ребенок, и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

«17 сентября приговор вступил в законную силу как необжалованный», - сообщили в пресс-службе Каменского городского суда.