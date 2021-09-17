В Каменке мигрантку уличили в использовании поддельного документа

В Каменском районе осудили 33-летнюю уроженку Молдовы, которая пользовалась поддельной миграционной картой.
Женщина купила ее в Москве 9 февраля 2020 года. 13, 26, и 28 мая 2021-го она предъявляла эту карту в каменском отделе по вопросам миграции для постановки на учет.
Когда вскрылось, что документ поддельный, иностранка признала свою вину.
Суд учел отсутствие отягчающих обстоятельств, а также то, что женщина раскаялась и у нее на иждивении маленький ребенок, и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.
«17 сентября приговор вступил в законную силу как необжалованный», - сообщили в пресс-службе Каменского городского суда.
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Так её депортировали или нет? Сегодня подделка документов,а завтра убийство?