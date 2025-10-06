В Городище будут судить бывшую заведующую ветлабораторией

06.10.2025 | 11:14

В Городище экс-заведующую ветеринарной лабораторией районной станции по борьбе с болезнями животных обвинили в получении взятки и служебном подлоге. 42-летняя женщина почти 6 лет незаконно помогала знакомому предпринимателю.

По версии следствия, с ноября 2019 по июль 2025 года ветврач получала от главы крестьянско-фермерского хозяйства деньги за то, что вносила сведения о погашении сопроводительных документов на купленный им крупный рогатый скот в специальную систему, при этом информация была недостоверной. Таким образом женщина заработала 132 000 рублей.

В июле 2025-го сотрудница станции помогла знакомому, не имевшему зарегистрированного убойного пункта, оформить документы для беспрепятственной продажи мяса.

«Противоправная деятельность злоумышленницы была пресечена сотрудниками регионального УФСБ России. Обвиняемая признала вину в совершении преступлений», - рассказала старший помощник прокурора области Елена Листарова.

На женщину завели уголовное дело. Оно направлено в суд.