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Общество

В августе средняя зарплата пензенских врачей увеличилась на 76 рублей

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В Пензенской области средняя заработная плата врачей за август увеличилась по сравнению с июльским показателем. Таковы данные регионального ТФОМС, обнародованные в пятницу, 17 сентября.

Среднемесячный доход врачей и работников, имеющих фармацевтическое или иное высшее образование, составил 63 869,29 рубля. Для сравнения: в июле было 63 793,36 (рост - 76 рублей).

Зарплата среднего медицинского и фармацевтического персонала немного снизилась. Если в июле средний показатель был равен 32 456,79 рубля, то в августе он составил 32 373,93 (на 83 рубля меньше).

«Индикативные показатели уровня среднемесячной заработной платы рассчитываются исходя из прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Пензенской области на 2021 год (28 594,60 рублей)», - уточнили в ТФОМС.

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Гость||

Боюсь представить,что они с этими деньгами делать будут...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Зарплата среднего медицинского и фармацевтического персонала немного снизилась.
5 000 рублей немного? В ГБУЗ "Городская поликлиника" именно столько недодали.

Гость||

Это рывок

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в августе он составил 32 373,93
Средний медицинский персонал в ГБУЗ "Городская поликлиника" не получает таких денег.

Гость||

Россияне богатеют. Они просто не знают этого, но спасибо статистикам, вовремя подскажут. Теперь гордость обуяет. Пусть Америка завидует!

Гость||

Ага, не по дням, а по часам. У всех ролекс на руках, ба!, час прошёл опять прибавка. Сейчас пойду куплю эл.самокат, гонять буду до снега.

Гость||

Жить стало лучше, жить стало веселей.

Гость||

Иосиф Виссарионович, вы?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В августе средняя зарплата пензенских врачей увеличилась на 76 рублей
ни в чём себе не отказывайте)

Гость||

Гость писал(a):

ни в чём себе не отказывайте)
И пусть не смеют жаловаться

Гость||

Лечить не хотят и не могут,на вызов не дождешься,скорая не приезжает во время,совсем обнаглели...только зарплата повышается не по дням,а по часам.люди умирают по приезду на такси в больницу,не дождавшись скорую,а они стоят и смотрят,ни какой помощи..не говорю о всех,но в основном только и ждут когда им в карман сунут.

Гость||

Наверно с колен поднялись

Гость||

Гость писал(a):

только и ждут когда им в карман сунут.
Приучили к этому медработников сами пациенты. Сами взрастили оборотней в белых халатах. Конечно они ждут в карман. Нормальные пациенты из-за дебилов стррадают.

Гость||

Они на взятках и платных услугах богатеют!Нет сейчас настоящих бескорыстных врачей!Забыли клятву Гиппократа или совсем ее не знают!

Гость||

не верится

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12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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