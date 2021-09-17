В августе средняя зарплата пензенских врачей увеличилась на 76 рублей

17.09.2021 | 12:13

В Пензенской области средняя заработная плата врачей за август увеличилась по сравнению с июльским показателем. Таковы данные регионального ТФОМС, обнародованные в пятницу, 17 сентября.

Среднемесячный доход врачей и работников, имеющих фармацевтическое или иное высшее образование, составил 63 869,29 рубля. Для сравнения: в июле было 63 793,36 (рост - 76 рублей).

Зарплата среднего медицинского и фармацевтического персонала немного снизилась. Если в июле средний показатель был равен 32 456,79 рубля, то в августе он составил 32 373,93 (на 83 рубля меньше).

«Индикативные показатели уровня среднемесячной заработной платы рассчитываются исходя из прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Пензенской области на 2021 год (28 594,60 рублей)», - уточнили в ТФОМС.