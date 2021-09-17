Пензенцам объяснили, почему из люков у «Олимпа» до сих пор бьет вода

Пензенцев напрягает ситуация с прорывами у ТЦ «Олимп» на проспекте Строителей. Вечером в четверг, 16 сентября, одна из горожанок обратилась в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» по этому вопросу.
«С 8 сентября между остановками «Олимп» и «Автодром» из люков бьет канализационная вода. Запах ужасный, потоки с каждым днем усиливаются, один из люков уже накренился. Никаких работ не ведется, хотя прошло уже 1,5 недели! Только поставили знак и ограждение, которое периодически сбивают проезжающиеся машины», - пожаловалась женщина.
После размещения ее жалобы в соцсетях представитель администрации Пензы ответил, что для решения проблемы городское управление ЖКХ направило в адрес Горводоканала письмо. Ресурсники взяли заявку в работу.
В Горводоканале прокомментировали сложившуюся ситуацию.
«Продолжается промывка канализационного коллектора диаметром 600 мм на пр-те Строителей. Это работа проводится в целях устранения утечки канализационных вод на проезжую часть. Восстановительные работы на коллекторе велись в течение недели, преимущественно в ночное время суток во избежание автомобильных заторов, и продолжаются сегодня.
При промывке коллектора сотрудники аварийной бригады извлекают из него килограммы строительных материалов, остатки кирпичей и различных промышленных смесей - предметов, которые ни в коем случае не должны сбрасываться в канализацию.
Эти факты свидетельствуют о нарушении правил пользования сетями водоотведения со стороны недобросовестных организаций, допускающих слив в канализацию неразлагаемых веществ и строительного мусора, что приводит к засорам канализации и другим разрушающим коллектор последствиям», - пояснил представитель ресурсоснабжающей организации.
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А, то ест ьмы сами виноваты, да?( А почему же тогда вот именно в этом месте? Не выше, не ниже, а строго у Олимпа постоянн опроблема?