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Общество

Пензенцам объяснили, почему из люков у «Олимпа» до сих пор бьет вода

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Пензенцев напрягает ситуация с прорывами у ТЦ «Олимп» на проспекте Строителей. Вечером в четверг, 16 сентября, одна из горожанок обратилась в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» по этому вопросу.

«С 8 сентября между остановками «Олимп» и «Автодром» из люков бьет канализационная вода. Запах ужасный, потоки с каждым днем усиливаются, один из люков уже накренился. Никаких работ не ведется, хотя прошло уже 1,5 недели! Только поставили знак и ограждение, которое периодически сбивают проезжающиеся машины», - пожаловалась женщина.

После размещения ее жалобы в соцсетях представитель администрации Пензы ответил, что для решения проблемы городское управление ЖКХ направило в адрес Горводоканала письмо. Ресурсники взяли заявку в работу.

В Горводоканале прокомментировали сложившуюся ситуацию.

«Продолжается промывка канализационного коллектора диаметром 600 мм на пр-те Строителей. Это работа проводится в целях устранения утечки канализационных вод на проезжую часть. Восстановительные работы на коллекторе велись в течение недели, преимущественно в ночное время суток во избежание автомобильных заторов, и продолжаются сегодня.

При промывке коллектора сотрудники аварийной бригады извлекают из него килограммы строительных материалов, остатки кирпичей и различных промышленных смесей - предметов, которые ни в коем случае не должны сбрасываться в канализацию.

Эти факты свидетельствуют о нарушении правил пользования сетями водоотведения со стороны недобросовестных организаций, допускающих слив в канализацию неразлагаемых веществ и строительного мусора, что приводит к засорам канализации и другим разрушающим коллектор последствиям», - пояснил представитель ресурсоснабжающей организации.

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Гость||

А, то ест ьмы сами виноваты, да?( А почему же тогда вот именно в этом месте? Не выше, не ниже, а строго у Олимпа постоянн опроблема?

Гость||

Проблема находится выше,на ул.Рахманинова строят многоэтажки. При врезке в коллектор,нарушена целостность. За домом ул.Глазунова,5 постоянно стоит канализационное болото и идет подтопление подвала.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

илограммы строительных материалов, остатки кирпичей и различных промышленных смесей - предметов, которые ни в коем случае не должны сбрасываться в канализацию.
а вариант что это попало в канализацию при ее размыве не рассматривается? Нужно найти какого нибудь мифического виновного.

Гость||

Проблема в точечной застройке! Старый коллектор не выдерживает дополнительную нагрузку

Гость||

penzainform.ru писал(a):

извлекают из него килограммы строительных материалов, остатки кирпичей и различных промышленных смесей -
фигассе у кого-то унитазы, кирпичи пролезают

Гость||

А если ночью подморозит ?

Гость||

Весь город в дерьме.

Гость||

Продолжается промывка канализационного коллектора диаметром 600 мм на пр-те Строителей. Это работа проводится в целях устранения утечки канализационных вод на проезжую часть.

.

Ссать в уши наша работа!

Какая там нахрен промывка, дырявый коллектор времён СССР вот это основная проблема

Гость||

А вы ходили на выборы ?

Имя: Гость
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