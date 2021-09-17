Общество

МЧС: на избирательных участках под столами прячут обогреватели

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890 сотрудников Главного управления МЧС России по Пензенской области будут обеспечивать безопасность на избирательных участках в дни проведения голосования 17, 18 и 19 сентября. В эти дни личный состав будет дежурить, чтобы оперативно отреагировать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

В помещениях для голосования специалисты проверяют наличие пожарной сигнализации, системы управления эвакуацией людей при пожаре, первичных средств пожаротушения, а также проводят инструктажи с председателями и членами участковых избирательных комиссий.

Особое внимание сотрудники МЧС уделяют электрообогревателям, которые, как показывает практика, сотрудники участковых избирательных комиссий зачастую используют в прохладных помещениях.

«Нередко их устанавливают под столом, за которым сидит председатель или представитель избирательного участка (как говорится, не видно и тепло ногам)», - рассказали в пресс-службе главного управления.

Однако такие действия являются грубым нарушением пожарной безопасности. Использование электрообогревателей небезопасно для жизни и здоровья. Такие приборы должны располагаться на надежном расстоянии от сгораемых объектов и материалов. А скрытый от глаз обогреватель зачастую забывают выключить на ночь, и он может стать источником возгорания.

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Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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Гость||

Так под столом кого хочешь можно спрятать...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В помещениях для голосования специалисты проверяют наличие пожарной сигнализации, системы управления эвакуацией людей при пожаре, первичных средств пожаротушения
Так они сами принимали и проверяли все эти помещения для голосования в обычном режиме, школы, ДК и прочие. Зачем сейчас проверять? Или они не уверены?

Гость||

А в головах прячут черные помыслы о фальсификациях.

Гость||

Там под столами, поди, и неучтённые заполненные бюллетени прячут. Но это никто не проверяет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Однако такие действия являются грубым нарушением пожарной безопасности.
Поэтому, если на участке не будет нужный результат, то с этого участка результаты будут аннулированы из-за нарушений правил безопасности.

Гость||

Они неучтенные бюллютени там прячут под видом обогревателя, чтобы вбросить по-тихому, как стемнеет

Гость||

А школьники не учатся сегодня?

Гость||

Какие умные комментаторы. Прям на 1 канал. Знатоки.

Имя: Гость
Комментарий:

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