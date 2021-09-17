МЧС: на избирательных участках под столами прячут обогреватели

17.09.2021 | 09:34

890 сотрудников Главного управления МЧС России по Пензенской области будут обеспечивать безопасность на избирательных участках в дни проведения голосования 17, 18 и 19 сентября. В эти дни личный состав будет дежурить, чтобы оперативно отреагировать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

В помещениях для голосования специалисты проверяют наличие пожарной сигнализации, системы управления эвакуацией людей при пожаре, первичных средств пожаротушения, а также проводят инструктажи с председателями и членами участковых избирательных комиссий.

Особое внимание сотрудники МЧС уделяют электрообогревателям, которые, как показывает практика, сотрудники участковых избирательных комиссий зачастую используют в прохладных помещениях.

«Нередко их устанавливают под столом, за которым сидит председатель или представитель избирательного участка (как говорится, не видно и тепло ногам)», - рассказали в пресс-службе главного управления.

Однако такие действия являются грубым нарушением пожарной безопасности. Использование электрообогревателей небезопасно для жизни и здоровья. Такие приборы должны располагаться на надежном расстоянии от сгораемых объектов и материалов. А скрытый от глаз обогреватель зачастую забывают выключить на ночь, и он может стать источником возгорания.