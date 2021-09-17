В области стартовали выборы губернатора и депутатов Госдумы

В Пензенской области на выборах, которые стартовали в пятницу, 17 сентября, и продлятся по 19-е, будут действовать 1 067 избирательных участков. Там жители региона смогут отдать свои голоса за кандидатов в депутаты Госдумы и на пост губернатора региона, а в ряде районов - еще и за кандидатов в депутаты собраний представителей.
373 помещения оснащены камерами видеонаблюдения, 673 - видеорегистраторами, 120 - металлорамками.
На 110 участках установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). 25 из них находятся в Заречном, 3 - в Бессоновском районе, остальные - в Пензе.
На 1 июля в Пензенской области было зарегистрировано 1 млн 41 тыс. 875 избирателей.
17 и 18 сентября ход голосования будет освещаться по состоянию на 15:00 и 20:00, 19-го - по состоянию на 10:00, 12:00, 15:00 и 18:00, рассказали порталу PenzaInform.ru в избирательной комиссии региона.
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В обед пойду голосовать,но мне все нравятся. Проголосую во всех клеточках,чтобы не обидеть кого. Люди ведь стараются для нас с вами и им будет обидно,коли не проголосуют за кого.