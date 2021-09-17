Политика

В области стартовали выборы губернатора и депутатов Госдумы

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В Пензенской области на выборах, которые стартовали в пятницу, 17 сентября, и продлятся по 19-е, будут действовать 1 067 избирательных участков. Там жители региона смогут отдать свои голоса за кандидатов в депутаты Госдумы и на пост губернатора региона, а в ряде районов - еще и за кандидатов в депутаты собраний представителей.

373 помещения оснащены камерами видеонаблюдения, 673 - видеорегистраторами, 120 - металлорамками.

На 110 участках установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). 25 из них находятся в Заречном, 3 - в Бессоновском районе, остальные - в Пензе.

На 1 июля в Пензенской области было зарегистрировано 1 млн 41 тыс. 875 избирателей.

17 и 18 сентября ход голосования будет освещаться по состоянию на 15:00 и 20:00, 19-го - по состоянию на 10:00, 12:00, 15:00 и 18:00, рассказали порталу PenzaInform.ru в избирательной комиссии региона.

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Гость||

В обед пойду голосовать,но мне все нравятся. Проголосую во всех клеточках,чтобы не обидеть кого. Люди ведь стараются для нас с вами и им будет обидно,коли не проголосуют за кого.

Гость||

Учителя снова совершат акт предательства народа?

Гость||

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021)

УК РФ Статья 142.1. Фальсификация итогов голосования

(введена Федеральным законом от 04.07.2003 N 94-ФЗ)

Включение неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, использованных при голосовании, либо представление заведомо неверных сведений об избирателях, участниках референдума, участниках общероссийского голосования, либо заведомо неправильное составление списков избирателей, участников референдума, участников общероссийского голосования, выражающееся во включении в них лиц, не обладающих активным избирательным правом, правом на участие в референдуме, общероссийском голосовании, или вымышленных лиц, либо фальсификация подписей избирателей, участников референдума, участников общероссийского голосования в списках избирателей, участников референдума, участников общероссийского голосования, либо замена действительных бюллетеней с отметками избирателей, участников референдума, участников общероссийского голосования, либо порча бюллетеней, приводящая к невозможности определить волеизъявление избирателей, участников референдума, участников общероссийского голосования, либо незаконное уничтожение бюллетеней, либо заведомо неправильный подсчет голосов избирателей, участников референдума, участников общероссийского голосования, либо подписание членами избирательной комиссии, комиссии референдума протокола об итогах голосования до подсчета голосов или установления итогов голосования, либо заведомо неверное (не соответствующее действительным итогам голосования) составление протокола об итогах голосования, либо незаконное внесение в протокол об итогах голосования изменений после его заполнения, либо заведомо неправильное установление итогов голосования, определение результатов выборов, референдума, общероссийского голосования –

(в ред. Федерального закона от 01.04.2020 N 94-ФЗ)

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

(в ред. Федеральных законов от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 10.07.2012 N 106-ФЗ)

Гость||

Если бы фальсификаторам выборов давали 4 года тюрьмы в соответствии с УК РФ Статья 142.1. то результат голосования был бы другим.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|17.09.2021 08:09|

Учителя снова совершат акт предательства народа?

КАК ОБЫЧНО(((((

Гость||

Хочу мяса по 2.20 кило, соскучился.

Имя: Гость
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