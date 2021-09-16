Общество

Область все еще опережает другие регионы ПФО по показателю инфляции

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В Пензенской области в августе годовая инфляция составила 7,66%. По данным Центробанка, представленным на сайте учреждения, она замедлилась на 0,17 процентного пункта по сравнению с июлем.

Специалисты отметили, что в Сурском крае уровень инфляции по-прежнему выше, чем в других регионах ПФО (6,86%) и в целом в России (6,68%).

«На ценовую динамику в области повлияли расширение предложения плодоовощной продукции, введенные Правительством России пошлины на экспорт ряда сырьевых товаров и эффект высокой базы прошлого года. Также сказались постепенное восстановление предложения пиломатериалов на внутреннем рынке в условиях снижения мировых цен на древесину и определенная нормализация цен на отдых по популярному направлению зарубежного туризма», - говорится в отчете.

В августе замедлился годовой прирост цен на продовольственные товары: если в июле он составлял 8,84%, то в последний месяц лета - 8,74%. Ценники снизились благодаря поставкам ранних сортов моркови, столовой свеклы в объеме больше обычного, а также за счет большого урожая помидоров и огурцов.

На непродовольственные товары годовой прирост цен в августе составил 8,25% (8,55% в июле), на услуги - 4,97% (5,13% в июле).

Ранее сообщалось, что в январе показатель годовой инфляции в области равнялся 6,6%. Он был выше, чем в других регионах ПФО (5,5%) и России (5,2%).

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Гость||

И печенеги, грит, нас терзали и ботексы

Д-р Шаффхаузен||

Госдеп плетет интриги. Байдын беснуется.

Гость||

и Пётр 1, чего он семилетнюю войну учинил?

Гость||

ОбществоАвтобусы ЛиАЗ успешно прошли испытания в Пензенской области почему у этой новости закрыты комментарии ???

Гость||

ФАС проверяла магниты пятерочки и иже сними? Там трехкратная инфляция на обычной :)

Имя: Гость
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