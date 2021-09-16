Коронавирус в области: итоги первой половины сентября

16.09.2021 | 09:57

В Пензенской области с 1 по 15 сентября зарегистрировали 3 227 заразившихся коронавирусной инфекцией. На 1-е число выявили 63 764 случая COVID-19, на 15-е - 66 991.

Рост заболеваемости начали отмечать с конца июня. Сейчас волна инфекции по-прежнему находится на пиковых значениях.

Ежедневно в первой половине месяца в Сурском крае выявляли более 226 инфицированных. Максимальное количество случаев в этот период (235) зафиксировали 14 сентября, минимальное (226) - 6-го.

В первой половине сентября выписали 3 638 человек. Ежедневно сообщалось о выздоровлении в среднем 242 пациентов. На данный момент число жителей области, сумевших побороть опасный вирус, составило 56 260.

С 1 по 15 сентября зарегистрировали 233 смерти от коронавирусной пневмонии. О максимальном количестве жертв инфекции (20) за рассматриваемый период стало известно 13-го числа, о минимальном (12) - 4-го.

Всего с начала эпидемии в регионе коронавирус унес жизни 2 426 человек.